Катер задавил детей на надувном матрасе в Ленобласти

Дети пяти и восьми лет отдыхали на пляже вместе с дедушкой. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Катер наехал на надувной матраса с детьми в Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

- Маломерное судно наехало на надувной матрас. Для координации действий на месте происшествия работает Волховстроевский транспортный прокурор, - уточнили в прокуратуре.

Водная авария произошла в акватории Ново Свирского канала вечером 5 августа. По информации «КП-Петербург», дети пяти и восьми лет отдыхали на пляже вместе с дедушкой. Однако причины столкновения пока неизвестны - подробности уточняются. С пострадавшими ребятами работают медики.

- По предварительной информации, дети получили незначительные травмы, - уточнил источник «КП-Петербург».

Правоохранители проводят проверку по факту происшествия. Будет дана оценка исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта.

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