70 процентов отобранного сливочного масла в Петербурге не прошли проверку

Также в масле находили плесень, фальсификат и кишечную палочку. Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге проверили молочную продукцию в торговых точках города. Результаты показали: почти 70% образцов сливочного масла не прошли проверку. Об этом сообщили в городском Комитете по промышленной политике, инновациям и торговле.

- Специалисты исследовали по десять образцов ряженки, сливочного масла, сгущенного молока, питьевого молока и йогурта. Продукцию оценивали по органолептическим, физико-химическим и микробиологическим показателям, а также проверяли на безопасность и отсутствие фальсификаций, - следует из отчета.

В сливочном масле 82,5% жирности из десяти образцов семь оказались с нарушениями. В пяти из них молочный жир заменили растительным, еще в двух обнаружили повышенную бактериальную обсемененность, БГКП, дрожжи и плесень. В масле 72,5% жирности проблемы нашли в трех образцах - там тоже была фальсификация и кишечная палочка.

Нарушения зафиксировали и в других категориях. В сгущенном молоке выявили отклонения по пищевой ценности и микробиологии. В питьевом молоке и йогурте превысили микробиологические нормы. Все образцы ряженки проверку прошли успешно.

В первом полугодии оборот розничной торговли пищевыми продуктами вырос на 6,6%. Рост объемов не всегда сопровождается качеством. Информацию о нарушениях направили в Роспотребнадзор, а также торговым предприятиям и производителям для корректировки.

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