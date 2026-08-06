Самый жаркий день недели испортят грозы: Синоптик Леус о погоде в Петербурга на 6 августа

Температура воздуха в городе поднимется до +25…+27 градусов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пик жары пришел в Петербург 6 августа. Однако погоду уже сегодня испортят дожди и грозы, а завтра начнется похолодание. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

- Погоду сформирует теплый сектор циклона с центром над Скандинавией. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди с грозами, - рассказал синоптик в своем telegram-канале.

Температура воздуха в городе поднимется до +25…+27 градусов, а в Ленобласти - до +23…+28 градусов. Ветер западный, 4-9 метров в секунду, при грозе возможны порывы. Атмосферное давление начнет падать и составит 756 мм ртутного столба - это ниже нормы.

В пятницу также возможен кратковременный дождь. Ночью ожидается +16…+18 градусов, днем - +21…+23. Синоптики советуют не забывать зонты.

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