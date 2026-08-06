В Ленобласти к 100-летию запустили цифровую площадку региона

Жителям доступна новая цифровая площадка к 100-летию Ленинградской области. Фото: Сергей Вдовин.

Ленинградская область готовится к своему столетнему юбилею. К 100-летию региона, которое будут отмечать в 2027 году, запущен официальный портал. И это не просто информационная страница, а целая цифровая экосистема, которая должна объединить историю, современность и планы на будущее.

- Запуская сайт, мы даём официальный старт подготовке к празднованию юбилея Ленинградской области. Перед нами стоит серьёзная задача: в информационном поле создать такую экосистему, которая, с одной стороны, сможет объединить историческое наследие региона с современными цифровыми технологиями, а с другой - говорить не только о сегодняшнем, но и о будущем Ленобласти, - рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Что уже доступно на портале? Во-первых, это календарь событий с интерактивной картой - все юбилейные мероприятия, которые пройдут в течение года, будут собраны в одном месте. Можно сразу увидеть, что и где происходит, и спланировать свой маршрут по области. Во-вторых, это исторический архив, фото- и видеоматериалы, новости, то есть всё, что помогает изучать регион и следить за его жизнью.

Самый необычный раздел - возможность создать цифровую капсулу времени. Любой желающий может оставить личное послание для будущих поколений. Это делает портал не просто справочником, а живым пространством, где каждый может стать частью истории региона.

В Ленинградской области сегодня активно строятся дороги и жильё, развиваются предприятия, появляются новые туристические маршруты, современные спортивные объекты и общественные пространства. Всё это также будет отражаться на портале, который, по замыслу создателей, станет не только источником информации, но и площадкой для общения жителей, гостей и партнёров региона.