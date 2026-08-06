«Нам хочется все время колесить»: Группа «Пикник» выпустила первый альбом после трагедии в «Крокусе» и сыграет концерт в Петербурге

"Пикник" отмечает 45-летие. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

«Пикник» представляет свой новый альбом «Вечное движение». Как рассказал «КП-Петербург» лидер группы Эдмунд Шклярский, на идею альбома его натолкнула старинная гравюра.

- Мне попалась средневековая гравюра, называется «Колесо фортуны»: сначала человек стремится, вот он на вершине, а потом падает, и начинает все с начала, - объяснил символогию альбома Эдмунд Шклярский в эфире радио «Комсомольская правда» 92.0 FM. - Первоначально так и хотели назвать альбом «Колесо Фортуны», но показалось, что слишком пафосно.

Отметим, это первая пластинка, которую «Пикник» выпускает после трагедии в «Крокус Сити Холле». 12 августа группа даст концерт на фестивале Roof Place, а осенью команда отправится в тур в поддержку пластинки.

Эдмунд Шклярский рассказал о новом альбоме. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Самое главное, в этот день не случится дождя и урагана, - сказал в эфире радио «Комсомольская правда» 92.0 FM Эдмунд Шклярский. - Для этого мы вызвали нашего шамана из Москвы, который зашаманит и на ходулях напугает все облака и ветра.

В 2026 году группа «Пикник» отмечает 45-летие. Несмотря на возраст, команда остается одной из самых гастролирующих, ежегодно «Пикник» дает десятки концертов в городах России.

- Есть люди, которые действительно играют каждый концерт из-под кнута. Но мы - как раз другой коллектив, каждый концерт нам приносит кайф, удовольствие, - говорит участник группы Марат Корчемный. - Это часть существования, а не часть какой-то необходимости. У нас все время новые программы, новые песни. Если бы мы играли одну и ту же песню все 45 лет, наверное, было бы жутковато.

Марат Корчемный не против постоянных гастролей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

По словам Эдмунда Шклярского, команда привыкла такому режиму.

- Вот моряка тянет в море, а потом обратно на берег. Потому что он привык, - сказал музыкант. - Мы привыкли к этому образу жизни. Еще в заповедные времена, когда еще только становились какие-то группы, кто-то из музыкантов говорил: я никуда не поеду, у меня хорошая работа, я хорошо зарабатываю, и мне это неинтересно, я хочу сидеть дома. А нам хотелось все время колесить. Вот недавно мы увидели для себя новый город - Улан-Уде. Прикольный город.

Сказано

Эдмунд Шклярский, лидер группы «Пикник»:

- Для меня музыкальная революция закончилась в 1976 году. «Битлз» развалились, Хендрикс помер и все закончилось. Было время, когда выход нового клипа менял жизнь. Как у Майкла Джексона. Любой клип менял индустрию, музыкальный стиль в поп-музыке. Мы живем в то время, когда все размыто. Но это реальность такая. Когда-то импрессионизм был революционным, шокировал. А вот сейчас ты хоть убей себя, что бы ты не намалевал, никого не поразишь. Ничем.

Топ-5 песен группы «Пикник»

- «У шамана три руки»

- «Королевство кривых»

- «Египтянин»

- «Из мышеловки

- «Фиолетово-чёрный».

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