Щит «Надежда» завершил проходку продолжения зеленой линии метро Петербурга

Щит "Надежда" вышел на поверхность. Фото: Смольный.

Метрострой Петербурга завершил проходку продолжения зеленой ветки метро Северной столицы от «Беговой» до будущей станции «Каменка», которую предстоит построит на севере города. Как сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов проходческий щит «Надежда» прошел 4,6 километра, сформировав тоннель для продолжения Невско-Василеостровской линии метрополитена.

- В 2029 году откроем здесь две новые станции: «Каменку» и «Богатырскую». Они свяжут Приморский район его с центральными районами нашего города, - сказал Александр Беглов.

После того, как щит «Надежда» демонтируют и поднимут на поверхность, его переместят на северный участок Фрунзенско-Приморской линии. Это продолжение «фиолетовой» ветки в Приморском районе. В Смольном отметили, что контракт на проектирование участка уже заключен, кроме того утверждена градостроительная документация. «Надежда» должна пробить тоннель до будущих станций «Шуваловский проспект» (с пересадкой на «Каменку»), «Магистраль №31» и «Коломяжская» с одноименным депо.

ТТХ

Тоннелепроходческий механизированный комплекс «Надежда»

Диаметр - 10,6 м

Вес 1600 тонн

Длина 70 метров

Позволяет стоить широкие двухпутные тоннели.

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