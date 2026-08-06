За помощью к волонтерам обратилась подруга. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Вожатая поисково-спасательного отряда Александра пропала в лесу Ленобласти. Ориентировка появилась в группе СПО «ЛизаАлерт».

По информации волонтеров, 26-летняя девушка ушла из дома в деревне Ненимяки 3 августа и не вернулась. Александр среднего роста – около 168 сантиметров, у нее рыжие волосы и светло-карие глаза. В день исчезновения, предположительно, была одета в зеленую рубашку и бежевые штаны.

Ориентировка. Фото: СПО «ЛизаАлерт»

- За помощью к волонтерам обратилась подруга Александры. Особенно она была обеспокоена нестабильным ментальным состоянием девушки и переживала, что там может причинить себе вред, - рассказал источник «КП-Петербург».

Пресс-служба СПО «Компас», в котором состояла Александра, рассказывала, что с детства она мечтала работать учителем. Став взрослой, она поступила в РГПУ им. Герцена, а параллельно вступила в волонтерский отряд.

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