Пропавшая в Карелии бабушка прошла по лесу 22 километра с ведром черники

Бабушка провела ночь в лесу. Фото: Государственный комитет по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

В Карелии спасатели нашли в лесу 74-летнюю пенсионерку, которая заблудилась во время похода за ягодами. Как сообщает государственный комитет по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Карелии, бабушка не вернулась домой вечером 4 августа. Родные позвонили в экстренные службы. На место выехали пожарные и спасатели, которые попытались прочесать ночной лес возле поселка Поросозеро.

- На поиски поднялся дежурный караул пожарной части № 44 и волонтеры. Прочесали лесной массив в предположительном месте пропажи. Подавали звуковые сигналы служебной пожарной автомашиной «Урал». До половины третьего ночи поиски результатов не принесли и пришлось из приостановить.

Пенсионерку пытались найти по "горячим следам". Фото: Государственный комитет по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

На утро бабушка преподнесла поисковикам сюрприз. У женщины при себе был телефон, судя по всему, она оказалась в месте, где была связь и до нее смогли дозвониться. Женщина примерно описала место, где находится. Оказалось, что спасатели недооценили ее. Минувшей ночью бабушку искали в 5 километрах от поселка, но в это время она была уже в 22 километрах. Туда и отправилась спасательная машина.

- Спустя полтора часа начальник части с личным составом и родственниками, добровольцами нашли ее в лесу. Расстояние от поселка составило около 22 километров. Потерявшаяся жива и здорова. В медицинской помощи не нуждалась, - сообщили спасатели.

Женщина не расставалась со своим ведром, полным черники. Фото: Государственный комитет по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Все это расстояние бабушка прошла с полным ведром черники, которую привезла домой.

Как ранее сообщала «КП-Петербург», на востоке Ленобласти волонтеры нашли 86-летнюю женщину, которая ушла за грибами и заблудилась. Женщина провела в лесу среди болот неделю.

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