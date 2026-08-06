«У него есть свои фанаты»: Александра Трусова показала подросшего сына в его первый день рождения

Миша появился в семье Игнатовых год назад. Фото: соцсети Александры Трусовой

Фигуристка Александра Трусова и ее супруг Макар Игнатов отмечают важную дату - их сыну Михаилу исполнился один год. По случаю первого дня рождения малыша Трусова поделилась в социальных сетях новыми семейными фотографиями и призналась, что за этот год ее жизнь полностью изменилась.

- Вот уже год как у нас есть Миша, а мы есть у него! Скажу честно, подобрать слова слишком сложно - нет таких слов, которые опишут всю мою любовь к нему. Отчего-то я была уверена, что первой у меня родится дочь, но как же я благодарна, что родился сын, мой любимый Миша. Я чувствую себя самым счастливым человеком в мире-, - написала Трусова.

По словам фигуристки, материнство оказалось именно таким, каким она мечтала. Хотя трудные моменты тоже бывают, справляться с ними помогают муж Макар Игнатов, мама и близкие.

Мальчик уже ходит и понимает много слов. Фото: соцсети Александры Трусовой

За год маленький Миша заметно подрос. Сейчас мальчик уже уверенно ходит, играет в догонялки, учится ловить мяч, понимает все больше слов и начинает показывать свои желания. Родители также постепенно приучают его к горшку, а еще у малыша появились новые зубы.

Трусова призналась, что до сих пор не может поверить, как быстро взрослеет сын. За этот год он успел побывать в разных странах, а во время недавней поездки семьи в Китай организаторы даже заранее подготовили для именинника праздничные украшения.

- Все еще в шоке от того, насколько быстро взрослеет Миша. Он уже самостоятельный человек, который уверенно ходит, знает, чего хочет, и с интересом путешествует по разным странам. И что самое прикольное – у него уже даже есть фанаты! Очень радостно осознавать, что твоего сына любит столько людей просто за то, что он есть, - отметила фигуристка.

В комментариях подписчики поздравили семью с праздником и обратили внимание, что мальчик унаследовал черты обоих родителей. Многие написали, что Миша одновременно похож и на маму, и на папу. Поклонники также отметили его светло-русые волосы и серо-голубые глаза.

Напомним, Александра Трусова впервые стала мамой 6 августа 2025 года. После рождения сына спортсменка удивила поклонников тем, как быстро вернулась к тренировкам. Уже спустя несколько недель она вновь вышла на лед и начала восстанавливать спортивную форму, постепенно возвращая сложные прыжки.

Фигуристка также рассказывала, что смогла не только восстановить прежнюю физическую форму, но и похудеть - сейчас, по ее словам, ее вес на четыре килограмма меньше, чем был до беременности.

Недавно 22-летняя спортсменка вновь начала работать под руководством Этери Тутберидзе. Кроме того, Александра вошла в резервный состав сборной России, продолжая совмещать спортивную карьеру с воспитанием сына.

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