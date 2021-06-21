Вместо Ахилла прогноз на матч Россия-Дания дал верблюд Саламыч из зоопарка в Ленобласти

Верблюд Саламыч предсказал победу сборной России.

Не Ахиилом единым: верблюд Саламыч из зоопарка «Приют Белоснежки» в Ленобласти предсказал победу России в матче с Данией. Решающий матч третьего круга группового этапа Евро-2020 состоится 21 июня.

- Вперед к победе. Наши верблюды определились, кто сегодня победит в матче Россия-Дания, - сообщается в Инстаграме зоопарка.

Процесс выбора оказался прост: на подносе к вольеру с верблюдами принесли два яблока с воткнутыми на вилках флажками. Причем обращенная к животным сторона флажков была белой, то есть верблюд не мог заранее знать, кого выбирает.

К «снаряду» подошел самый известный двугорбый по прозвищу Саламыч. Он не колеблясь взял зубами яблоко с флагом России.

- Не волнуйтесь, флаг он потом выплюнет, - успокоили служащие зоопарка. - Надеемся на чудо и болеем за наших.

Игра, в которой сборной России нужно обязательно набирать очки, а лучше - победить, пройдет в Копенгагене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Отметим, что прошлый раз Саламыч не ошибся, предсказав России победу в игре с Финляндией.

А что касается эрмитажного кота Ахилла, то он 21 июня предскажет исход игры Финляндия-Бельгия, которая состоится в то же время в Петербурге.