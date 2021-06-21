Легче «пробивает» иммунную систему: Что нужно знать об индийском штамме коронавируса, который мог вызвать третью волну эпидемии в Петербурге

Индийский штамм коронавируса - одна из причин стремительного роста заболеваемости в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Вот уже который день умы народа будоражит зловещий индийский штамм коронавируса — он же «вариант дельта», якобы и вызвавший стремительную третью волну эпидемии в крупнейших городах. О том, чем опасен этот новый геновариант, и помогают ли против него существующие вакцины, «КП-Петербург» рассказал заместитель директора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера по научной работе, вирусолог, эксперт миссии ВОЗ по изучению природы нового коронавируса Владимир Дедков.

«СЫН МАМИНОЙ ПОДРУГИ» ОТ МИРА ВИРУСОВ

Для начала освежим в памяти: штаммов (на самом деле более корректно называть их геновариантами, но не суть важно) коронавируса в природе существует огромное множество. Согласно недавнему исследованию Сколтеха, в одном только Санкт-Петербурге их циркулирует больше 1 500, и каждый хоть чем-то, да отличается от других. В этом смысле индийский штамм — это своего рода «сын маминой подруги» от мира вирусов: он легче «пробивает» иммунную систему человека, а следовательно, является более заразным и «успешным» в своей среде.

Еще одна причина - разгар туристического сезона и общая расслабленность людей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Однако я бы не стал говорить, что в нарастании заболеваемости в Санкт-Петербурге виноват исключительно индийский штамм, - отмечает Владимир Дедков. - Мы наблюдаем его проявления в Северной столице еще с апреля, и до сравнительно недавних пор настолько быстро он не распространялся.

В чем дело? А дело, отмечает ученый, скорее всего, в драматическом стечении обстоятельств: воедино сошлись туристический сезон, всеобщая расслабленность и практически полное игнорирование масочного режима. Индийский штамм - более заразный, чем другие - конечно, тоже внес свою лепту, но винить во всех бедах только его как минимум нелогично.

- Тем не менее, недооценивать индийский штамм тоже не стоит, - отмечает эксперт. - Существуют зарубежные исследования — в частности, британские — в которых говорится, что он способен вызывать более выраженное течение болезни: то есть, более тяжелые формы лихорадки и пневмонии. Подтвердить или же опровергнуть выводы зарубежных коллег мы на данный момент не можем, поскольку с момента прихода индийского штамма в Россию — и конкретно в Санкт-Петербург — прошло не так много времени. Но этот факт, безусловно, стоит иметь в виду.

ЕСТЬ ЛИ СМЫСЛ ПРИВИВАТЬСЯ?

А вот предположения о наличии у болезни, спровоцированной индийским штаммом, специфических симптомов не подтвердились: клиническая картина COVID-19, объясняет Владимир Дедков, и без того была очень индивидуальной. Организм каждого человека реагировал на заражение по-разному — и даже пресловутая потеря обоняния на самом деле далеко не общераспространенный симптом. Единственное, что является более-менее специфичным для «варианта дельта» - боль в горле. Так что сходу определить, какой именно штамм вы подцепили, не получится — да и не факт, что вам вообще нужно это знать.

- Все существующие вакцины, по заявлениям разработчиков, эффективны против новых геновариантов коронавируса, поэтому прививаться нужно обязательно, - констатирует ученый.

На вопрос "а нужно ли теперь прививаться?" эксперты отвечают однозначно: нужно и даже необходимо. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Тем, кто считает, что вакцинироваться бессмысленно, ученый отвечает однозначно: прививаться нужно. Потому что, во-первых, другие штаммы никуда не делись. Во-вторых, чем дольше мы тянем — тем больше у вируса появляется времени, чтобы развиваться во что-то действительно страшное.

- Исследования эффективности вакцин, как заявляют разработчики, начаты и продолжаются. Когда-нибудь существующие вакцины перестанут работать, и их придется модифицировать — говорит Владимир Дедков. Это нормальная ситуация. Другое дело, что в наших общих интересах максимально отдалить этот момент. А для этого надо вакцинироваться, чтобы образовалась достаточная иммунная прослойка и передача вируса свелась бы к минимуму, либо совсем прекратилась. Иначе вся борьба с эпидемией, по сути, начнется сначала.