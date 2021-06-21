Черный список сливочного масла опубликовал «Общественный контроль»

Восемь из десяти образцов масла сливочного не прошли проверку. Из них четыре - фальсификат! Фото: Евгения ГУСЕВА

Сливочное масло – традиционно один из самых покупаемых продуктов у россиян. А еще – один из самых подделываемых. Пачки с фальсификатами ежегодно находят в петербургских магазинах специалисты общественной организацией потребителей «Общественный контроль». Проверка этого года не стала исключением. Четыре из десяти образцов сливочных масел оказались подделкой. Еще четыре – вызвали у экспертов другие вопросы по качеству. Узнали, какие марки сливочного масла оказались в черном списке после лабораторных исследований.

НА ВКУС, ЦВЕТ И ФАЛЬСИФИКАТ

Как отмечают общественники, если раньше некачественное масло чаще встречалось в небольших супермаркетах, то теперь оно «перебралось» и в крупные гипермаркеты. Один фальсификат нашли как раз в таком магазине – под торговой маркой «АМК» от одноименного изготовителя из Московской области. В составе этого продукта вообще не нашли даже намека на молоко: жир был полностью заменен на растительный. По всем параметрам это оказался спред, который выдавали за сливочное масло. Такая же ситуация еще с тремя образцами, правда, уже из супермаркетов. Причем все они оказались от одного производителя – ООО «КСЗ» в Курске. Это масло под марками «Вологодские традиции», «Славянское» и «МAITO JOKI».

"Общественный контроль" проверил сливочное масло. Фото: spbkontrol.ru

Все подделки выдали и органолептические свойства – нехарактерные или даже кислые вкус и запах, неоднородные консистенция и цвет. Кроме того, такие же нарекания вызвали и еще четыре образца, в составе которых все-таки был молочный жир. Например, замечание получило масло «Бутербродов» от комбината «Волотовский» из Новгородской области – у него была недостаточно плотная консистенция с пустотами. Никакого сливочного вкуса не нашли в образце «Балтком» от ООО «Балтком Юни» из Брянской области. Консистенция этого масла была слишком мягкая, а термоустойчивость слишком низкой. Последний показатель говорит о способности продукта сохранять форму при температуре в +30 градусов. По требованиям ГОСТ, термоусточивость должна быть от 0,7 до 1,0. Здесь же она составила 0,68.

– Плотность сливочного масла зависит от того, какие жиры содержатся в масле, – отмечает доцент кафедры прикладной биотехнологии Санкт-Петербургского университета ИТМО Анатолий Брусенцев. – Если в продукте содержится только молочный жир, то он в холодильнике будет твердым, а если в составе – растительные жиры, особенно жидкие масла – кукурузное или кокосовое, то это масло даже при нулевой температуре будет оставаться мягким.

Замечания по органолептике получили также два масла из Ленинградской области – под марками «Burеnkaclub» (ООО «Маркет Лайн») и «РЭП» (ООО «РОСЭКСПОПРОМ»). Но куда неприятнее, что оба они не прошли проверку на «чистоту» – в них нашли нежелательные бактерии, так что продукт попросту небезопасен. Второй образец также получил замечания по показателю массовой доли жира: заявлена она была 82,5%, а на самом деле оказалась –72,9%.

– Массовая доля жира – тот показатель, на который потребители при выборе сливочного масла ориентируются в первую очередь. И если по факту жирность продукта меньше, чем указано на этикетке, то изготовитель вводит покупателя в заблуждение, – говорит профессор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Татьяна Пилипенко.

Все материалы проверок общественники, как и всегда направили в Роспотребнадзор.

На прилавках нашли фальсификат. Фото: spbkontrol.ru

МОЖНО БРАТЬ

Не вызвали никаких замечаний у специалистов лишь два образца сливочного масла. Это марка «Русские традиции» от петербургского ООО «Версия» и «VALUIKI» от ОАО «Молоко» из Брянской области.

К слову, по мнению экспертов, цена натурального сливочного масла, отвечающего всем требованиям ГОСТа, в среднем не может быть ниже 550 рублей за килограмм. Самым дорогим оказался образец «Балтком», к которому были нарекания, – 597 рублей за килограмм. Чуть меньше, 583 рубля за килограмм, стоит прошедшее проверку масло «Русские традиции». Цена за второй «правильны» образец составила 528 рублей за килограмм. А вот четыре выявленных фальсификата оказались и довольно дешевыми – от 350 до 398 рублей за килограмм.

НА ЗАМЕТКУ

Как выбрать сливочное масло:

- обратите внимание на срок годности

- посмотрите на состав: основа сливочного масла – пастеризованные сливки коровьего молока

- в нем могут содержаться соль, концентраты молочнокислых бактерий, но никаких заменителей молочного жира!

- посмотрите на условия хранения в магазине – это должен быть холодильник с температурой от +2 до +4 градусов

- горький, плесневелый, кислый вкус может говорить об испортившемся продукте