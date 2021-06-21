«Достигли уровня второй волны»: Количество госпитализаций больных коронавирусом снова выросло в Петербурге

В сутки в Петербурге госпитализируют около 900 больных коронавирусом. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге снова выросло количество суточных госпитализаций больных коронавирусом. Об этом «Комсомолке» в понедельник, 21 июня, сообщил источник, близкий к Смольному.

Напомним, в последнее время ситуация с эпидемией коронавируса в Северной столице далека от идеальной. За последние несколько дней количество госпитализаций выросло до 900 человек в сутки.

- Небольшое снижение произошло в воскресенье, - отметил источник. – Из-за того, чтобы были выходные, и меньше людей обращалось к врачам. Но сейчас снова наблюдается рост – фактически, уровень госпитализаций достиг показателей второй волны.

Напомним: в настоящий момент в Северной столице развернуто порядка 10 000 коек для больных новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Больше 90 % из них занято.

По словам властей, главная причина новой вспышки - общая расслабленность людей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Сейчас прорабатывается стратегия дальнейших перепрофилирований, - уточнил источник «КП». – В первую очередь речь идет о федеральных учреждениях: на работу с инфекционными больными будут поэтапно переходить медицинский исследовательский центр имени Алмазова, клиники университетов имени Мечникова и Павлова. Кроме того, планируется отдать под работу с «ковид-положительными» пациентами один из корпусов больницы Святого Луки и продолжить развертывание коек во временном госпитале «Ленэкспо».

Что будет, если не хватит и этого – сказать пока трудно. В Смольном большие надежды возлагают на вакцинацию – чем скорее город получит желанный «коллективный иммунитет», тем быстрее отступит эпидемия.