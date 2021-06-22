«Пока просто предупреждаем»: К матчу Дания-Бельгия фан-зона на Конюшенной площади зажила по новым правилам

В фан-зоне на Конюшенной начали действовать антиковидные ограничения. Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

Прошедший в понедельник, 21 июня, матч между сборными России и Дании стал для петербуржцев знаковым по двум причинам. Во-первых, участие в Евро-2020 для наших футболистов закончилось - сборная проиграла со счетом 1:4. Во-вторых, на главной городской фан-зоне на Конюшенной площади заработали новые коронавирусные ограничения. Корреспонденты «Комсомолки» одними из первых оценили меры безопасности, отправившись в Футбольную деревню вместе с болельщиками.

Попасть в фан-зону удалось не всем. Ограничение на вход - 3 тысячи человек. Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

УГОВАРИВАЛИ ОМОН

Первым существенным ограничением стало сокращение вместимости фан-зоны - если во время прошлых матчей на нее пускали по 5 000 человек, то теперь до 3 000. Лимит оказался достигнут еще за 40 минут до начала матча, и здесь организаторы действительно не обманули - как только на площадь зашел трехтысячный болельщик, все входы сразу перекрыли. Решимость, с которой это было проделано, даже привела к нескольким серьезным драмам.

- Нет, ну ты представляешь, - принялся изливать нам душу один из фанатов по ту сторону забора. - Я прошел, а друзей моих не пустили! Хотя мы рядом шли, буквально в затылки друг другу. Вот что теперь делать?

Многие болельщики, видимо, ничего не слышали про введенные запреты. Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

Народ напирал, но у заборов, ограничивающих главный вход на площадь, загодя выставили ОМОН, усиленный двумя переводчиками из внутренних войск. Бойцов пытались уговорить, давили на жалость - те в ответ заявляли, что работают по приказу, а заодно напоминали, что ограничение введено не просто так - эпидемия.

В общем, на саму фан-зону мы (нас спас от незавидной участи простоять весь матч у забора красный бейджик масс-медиа) шли с робкой надеждой: неужели одумались? Пора бы - третья волна идет полным ходом...

Надеждам не суждено было сбыться.

Желание попить - одна из причин не надевать маску, по мнению фанатов. Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

ВМЕСТО ШТРАФОВ - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Нет, народу действительно собралось меньше, чем обычно - даже чисто визуально. Но ни дистанции, ни масочного режима от этого не прибавилось. Между болельщиками сновали девушки-хвосты в ярко-голубых футболках, со стороны на все это сумрачно взирали полицейские и бойцы ОМОН (и тех и других ощутимо прибавилось).

- Нас обязали подходить и напоминать людям, чтобы они носили маски, - рассказала одна из девушек в перерыве между таймами. - Но вы же сами понимаете, это невозможно! Во-первых, тут 3 000 человек, за всеми не уследишь. Во-вторых, многие пьют безалкогольное. К таким подходишь - а они тут же делают вид, что только-только маску стянули, из стаканчика отхлебнуть.

Полиция не портила зрителям и так пропавшее настроение в конце матча сборной России и Дании - и не штрафовала нарушителей. Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

Конечно, организаторы не бросили хостов на произвол судьбы - им в усиление придали полицию, наделенную правом штрафовать безмасочников. Но...

- Пока ограничиваемся предупреждениями, - пояснил нам один из стражей порядка. - Потом, если ситуация потребует, будем жестче работать.

Одним словом, ограничения и "усиленный масочный" режим в Футбольной деревне, как нам показалось, не сработали. Чем это обернется для города - узнаем в ближайшие две-три недели из сводок оперштаба.