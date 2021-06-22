"Чуть не убил женщину и ее детей": На видео попал мужчина, жестко избивший свою бывшую возлюбленную в петербургской квартире

На видео попал жесткий домашний конфликт в Петербурге Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге на видео попало очередное домашнее насилие. В ночь на 22 июня 2021 года в доме 22/1 на Хасанской улице мужчина избивал женщину, швыряя ее то об стену, то на пол. Соседи пытались вмешаться, чтобы защитить несчастную, но получали отпор. В итоге видео с камеры наблюдения, установленной в коридоре многоэтажки, опубликовали в сети.

- Неадекват чуть не убил свою бывшую и ее детей. В полицию на 112 звонил раза 3, что убивают кого-то в соседней квартире, за 30 минут никто не приехал, - рассказал местный житель.

В главном управлении МВД Северной столицы "КП-Петербургу" опровергли сообщение о нереагировании на вызов, сообщив, что сотрудники полиции в установленном законом порядке отреагировали на поступившие с указанного адреса сообщения. Прибыв в квартиру, полицейские опросили хозяйку, взяв с нее объяснение и зафиксировав факт полученных ею травм. Приняты меры к розыску ее бывшего супруга.

На видео видно, как невменяемый мужчина пытается выбить дверь ногами, мечется из квартиры в коридор. После он схватил женщину, вытащил ее из квартиры, ударил об стену, а после швырнул на пол. Из соседней квартиры вышел мужчина, держа в руках какой-то предмет, похожий на дрель, но быстро вернулся обратно. Позже с этой же дрелью снова выскочил агрессивный мужчина.

Через несколько минут в конфликт решили вмешаться две другие соседки. Но и на них неадекват решил напасть, толкнув одну из них. Испуганные женщины начали звонить по телефону.

Чем закончилась эта история, на данный момент не известно.