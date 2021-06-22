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Общество22 июня 2021 15:33

Ученые СПбГУПТД научились создавать новый материал из неутилизируемых отходов шелкопереработки

Проблемой утилизации отходов ценных биополимеров научная группа вуза занимается уже много лет
Степан СТЕПАНОВ
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Проблемой утилизации отходов ценных биополимеров научная группа вуза занимается уже много лет.Фото: Юлия Ефремова.

Проблемой утилизации отходов ценных биополимеров научная группа вуза занимается уже много лет.Фото: Юлия Ефремова.

Хорошо известны уникальные свойства натурального шелка, комплексом которых не обладает ни одно из синтетических или природных волокон. Шелк чрезвычайно прочен, хорошо впитывает влагу и пропускает воздух, биосовместим и не вызывает аллергии, устойчив к действию микробов, бактерий и грибков (чем отличается от хлопка).

Но мало кто знает, что только половина шелкового сырья доходит до потребителя в виде изделий. Вторая половина попадает в отходы. Проблемой утилизации отходов ценных биополимеров научная группа Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна занимается много лет. Итогом работы стала разработка способа получения материала из неутилизируемых отходов шелкопереработки.

- Волокнистые отходы шелка обрабатываются химическим составом и на чесальном агрегате из них формируется равномерный холст. Затем этот холст скрепляется на иглопробивной машине. В результате получается прочный воздухопроницаемый и высокопористый материал, который может иметь разную толщину и поверхностную плотность. Затем в пористой структуре этого материала методом пропитки водным раствором солей формируются наночастицы серебра и меди. Применив метод нейронных сетей для математической обработки результатов многофакторного эксперимента (концентрации реагентов, условия пропитки), мы научились управлять количеством и размерами наносимых наночастиц, - комментирует один из авторов разработки, магистр кафедры химических технологий им проф. А. А. Хархарова СПбГУПТД Ольга Яковлева.

Ученые СПбГУПТД научились создавать новый материал из неутилизируемых отходов шелкопереработки. Фото: Юлия Ефремова.

Ученые СПбГУПТД научились создавать новый материал из неутилизируемых отходов шелкопереработки. Фото: Юлия Ефремова.

В результате нетканый материал из отходов шелка обладает бактерицидными и фунгицидными свойствами: на его поверхности в течение 24 часов погибают все нанесенные грибки, грамположительные и грамотрицательные бактерии и вирусы. Материал может быть использован в медицине, в быту, для создания элементов спортивной одежды и обуви.

БИЗНЕС-ПРЕСС