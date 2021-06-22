Грачья Погосян: Ветераны и жители блокадного Ленинграда - самые благодарные и позитивные люди. Фото: архив Благотворительного фонда Грачьи Мисаковича Погосяна

22 июня, в день 80-летия начала Великой Отечественной войны, корзины алых роз от Благотворительного фонда имени Погосяна Грачьи Мисаковича были возложены к знаковым памятникам, хранящим память о событиях той страшной войны.

На открытие памятника «Мужеству ленинградцев, отстоявших наш город» пришли тысячи горожан. Фото: архив Благотворительного фонда Грачьи Мисаковича Погосяна

ВАЖНАЯ ТЕМА

- Грачья Мисакович, у каждой семьи в нашей стране своя история Великой Отечественной. Какая она у вас?

- У меня воевали оба деда, один был ранен и вернулся с фронта инвалидом, а второй пропал без вести. Трое его детей росли без отца, одна из них - моя мама. До последних лет я всегда привозил ее на открытие памятников, которые восстанавливал или создавал. «В каждом памятнике есть частичка твоего отца», - говорил ей и сам искренне в это верил.

- С начала войны прошло восемьдесят лет. Удалось ли нам пронести память о ней через все эти десятилетия?

- С одной стороны, все согласятся, что забыть страшные годы войны невозможно. С другой - проходит время, сменяются поколения и постепенно память стирается. В итоге многие события и выдающиеся личности оказались незаслуженно забыты. Не специально, а потому, что в свое время о них не рассказали, не написали, не передали эту память. Но забывать ни в коем случае нельзя. О тех тяготах, которые перенес Ленинград, Россия и все страны бывшего Сою- за, о том, что наши предки сохрани- ли нам свободу, должны помнить и мы, и наши внуки.

- Почему так важно хранить эти истории, передавать их новым поколениям?

- Если мы перестанем это делать, придет период безразличия, а это страшно, потому что следующий этап - это ненависть. Нужно стараться вложить в сердца и души наших детей любовь и уважение к своей стране, ее прошлому.

- Как это сделать на практике?

- Например, мы разработали проект «Герои нашей школы», который получил немало откликов. Его суть в том, чтобы увековечить имена выпускников - героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы, героев России, почетных граждан и других выдающихся личностей, внесших вклад в науку и культуру. Проект начался со школ Центрального района Санкт-Петербурга, поскольку имен- но там находится большинство школ и гимназий, открытых до войны. Памятные доски уже появились в школах № 206, 207 и 209. Еще одну открыли в апреле этого года на Васильевском острове: в Музее истории школы К. Мая. Но, конечно, хотелось бы, чтобы такая задумка была реализована по всей стране и на государственном уровне.

- С чего началась ваша работа с ветеранами, блокадниками, историей войны?

- Скорее, не работа, а дружба. Я сам бывший военный - в 90-е годы, после военного училища, служил в поселке Мга Кировского района Ленинградской области. Времена тогда были непростые, тяжело было всем, тем более пожилым людям. Я познакомился с женщиной - ветераном войны, капитаном медицинской службы, ее звали Марией Михайловной. Я старался по возможности ей помогать: покупал продукты, приносил фрукты, а она в свою очередь иногда готовила для меня. Когда начал зарабатывать - подарил телевизор. Вы бы видели искреннюю радость, с которой она принимала мою помощь, и меня это вдохновляло. А вообще хочу сказать, что ветераны и жители блокадного Ленинграда - особые люди, самые добрые и самые благодарные. Они знают цену жизни, верности, умеют сопереживать и обладают невероятной энергетикой и позитивом. Считаю, что мне очень повезло, что я могу с ними общаться. И что вообще нам выпала честь знать этих людей.

- Вы занимаетесь восстановлением памятников и монументов не только в России, но и за ее пределами. Зачем вам это нужно?

- Непринципиально, где ты это делаешь. Иногда гораздо важнее работа именно за пределами России, по- тому что на родине меценаты еще могут найтись, а за границей память о наших солдатах, кроме нас, никто не сохранит. Меня никто не заставляет этого делать, но для меня это важно и необходимо. Это мой личный долг.

ПО ЗОВУ ДУШИ

- Как вы решаете, какой памятник установить, какое событие увековечить?

- Иногда подсказки приходят свыше, иначе и не скажешь. Например, в 2017 году я финансировал возвращение останков советского солдата Николая Сорокина, найденного в Эстонии, из Санкт-Петербурга в Казахстан. Там была сложная ситуация. Поисковики нашли останки на месте боев, при них были медали «За отвагу» и «За оборону Ленинграда». Организация, которая обещала помочь с перевозкой и захоронением, в последний момент отказалась, объяснив это тем, что событие не получит широкой огласки. Я просто не мог остаться в стороне. В Казахстане герой был с почестями предан земле, я профинансировал установку памятника.

Только на собственном примере мы можем показать подрастающему поколению, как важно уважать и ценить историю. Фото: архив Благотворительного фонда Грачьи Мисаковича Погосяна

Но это был далеко не конец истории. В той поездке я узнал о существовании на территории Казахстана страшного места - Акмолинского лагеря жен изменников Родины. Позже мне переда- ли список имен 80 армянских женщин, отбывавших наказание в АЛЖИРе. Эта история меня глубоко тронула и по благословению главы Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви Езраса Нерсисяна я установил хачкар (стела с изображением креста. - Прим. ред.) на месте массового захоронения узниц. Дальше выяснилось, что на этом кладбище есть мусульманский духовный памятник, есть католический, а православного нет. Я обратился к митрополиту Казахстанскому и Астанайскому Александру с просьбой благословить установку православного креста. Митрополит не только благословил инициативу, но и предложил реализовать проект храма Святых Акмолинских Новомучениц - установить еще один православный символ в память о двенадцати узницах, пострадавших за Христа. Осенью 2020 года на кладбище слева от хачкара был установлен православный гранитный крест с мозаичной иконой Воскресения Христова. А в мае 2021 года состоялось освящение и открытие православного креста из белого мрамора в память о двенадцати расстрелянных узницах лагеря, причисленных к лику святых. После всего этого дума- ешь: это было совпадение, случайность или знак?

- Похоже, каждый такой проект становится для вас чем-то очень личным…

- Прежде всего я стараюсь понять, могу ли я прикоснуться к конкретной истории, имею ли на это право? Ведь у каждого памятника своя история - глубокая, трогательная, и я пропускаю ее через себя. Когда ко мне обратились с просьбой привести в порядок памятник на могиле более двух тысяч ленинградских детей, погибших в 1941 году по дороге в эвакуацию под фашистской бомбежкой в Тихвине, я задумался. На мой взгляд, восстановлением таких знаковых сооружений нужно заниматься просто потому, что это нужно и важно для каждого из нас. И я принял решение реализовать проект. Оно оказалось верным: сейчас к восстановленному монументу несут цветы, игрушки, священнослужители проводят службы.

- Вы сами ощущаете, что все это не зря, что эти памятники нужны людям?

- Конечно! Это невозможно не почувствовать, когда ты видишь глаза людей, их эмоции. У советского солдата Николая Сорокина, останки которого мы перевезли в Казахстан, остались две дочери, сейчас им за восемьдесят. И для них возвращение отца на родную землю было крайне важно. Незадолго до этого одна из них пришла в церковь со слезами: мол, дни подходят к концу, а про отца так ничего и неизвестно. Батюшка ей ответил: «Не плачь, иди домой и не переживай за отца - он вернется». Как, когда, ведь он пропал без вести более семидесяти лет назад? А через полгода женщина узнала, что останки родителя найдены. Или другой проект. В Кировске, в той части Ленобласти, где была прорвана блокада Ленинграда и погибло свыше 115 тысяч советских воинов, я инициировал и установил памятник - православный крест с лампадой. Когда его открывали, ко мне подошла пожилая женщина, пережившая блокаду, и сказала, что много лет назад именно на этом месте стоял храм в честь Святого Николая Чудотворца, а в 30-е годы его снесли. Когда мы подняли архивы, убедились, что действительно здесь была церковь. После таких знаковых случаев в очередной раз убеждаешься, что все сделано правильно.

Грачья Мисакович регулярно навещает ветеранов, поздравляет с праздниками, вручает подарки. На фотографии поздравление Вадима Сергеевича Бобикова в канун Дня Победы. Фото: архив Благотворительного фонда Грачьи Мисаковича Погосяна

- Вчера вся страна вспоминала печальную дату - начало Великой Отечественной войны. Что бы вы сказали ветеранам и блокадникам?

- Уважаемые ветераны и жители блокадного Ленинграда, мы ценим все, что вы для нас сделали, любим вас и стараемся сделать все, чтобы вам не было за нас стыдно. Сохраняя память о прошлом и вашем подвиге, мы даем нашим детям важный урок, как строить счастливое будущее. Желаю вам здоровья и долгих лет жизни!

КСТАТИ

Быть меценатом - непростая работа

- Помогать людям вы начали более двадцати лет назад, а ваш благотворительный фонд был создан лишь в 2017 году. Почему?

- Я откликнулся на обращение жителей блокадного Ленинграда установить памятник «Мужеству ленинградцев, отстоявших наш город». Но оказалось, что финансировать установку такого монумента как частное лицо я не могу, поэтому было принято решение о создании фонда. Поскольку все проекты я реализую на собственные средства, фонд стал именным.

- К благотворительным фондам в нашей стране отношение неоднозначное. Многие подозревают, что работа таких организаций не- достаточно прозрачна.

- Очень печально, если люди так думают. Наш фонд не собирает средства на восстановление и создание памятных сооружений, все проекты я реализую на свои деньги. Кроме того, наш фонд каждый год проходит все положенные проверки. Как-то раз проверяющие даже поблагодарили нас, что мы занимаемся таким важным делом и у нас все открыто и прозрачно.

Маме Грачьи Мисаковича - Лене Вардановне Погосян - вручили медаль «За мужество и гуманизм». Фото: архив Благотворительного фонда Грачьи Мисаковича Погосяна

- Как вы думаете, заниматься благотворительной деятельностью нужно тихо и незаметно или о ней важно говорить?

- Мне кажется, что чем больше люди будут знать о благотворительности, тем больше шансов, что они задумаются: а что лично я могу сделать для помощи другим людям? Ведь государство просто не в силах все охватить. Вместе мы можем сделать гораздо больше. Я рад, что трачу свое время, свою жизнь не только на себя и свою семью, но и на помощь другим, на то, что могу прикоснуться к истории и внести посильный вклад в развитие нашего города и страны в целом.

- Ваши проекты вызывают массу самых разных откликов. Вас задевает, когда начинается обсуждение уже реализованных проектов?

- Задевает, но ненадолго, потому что я уверен в себе и в том, что делаю. А вообще, какой смысл что-то обсуждать? Если тебя это волнует - так бери и делай, не жди благодарностей, не думай, что о тебе скажут. Я часто слышу, как люди признаются в любви к Санкт-Петербургу. А мне хочется задать вопрос: «А что ты сделал для любимого города?» Ведь слова важно подкреплять делами. Можно вносить свой вклад в развитие Санкт-Петербурга, совершенствуясь в науке, спорте, медицине. Главное - не сидеть без дела. Иногда мне непонятно, почему архитекторы, скульпторы, коммерческие организации, выполняя свою работу, получают не только гонорар, но и представляются к высоким наградам. А когда это делает меценат за свои же деньги - остается незамеченным. Мне кажется, что это советское мышление, когда такие проекты финансировали не частные лица, а государство. Такую тенденцию я заметил не только в России, но и в других странах. Но это не останавливает меня, и я продолжаю делать добрые дела.

К СЛОВУ

Деятельность Грачьи Мисаковича неоднократно была представлена в виде фотовыставок. Первая, под названием «Девять лет, девять стран и сотни добрых историй», состоялась в 2017 году в Таврическом дворце Санкт-Петербурга при поддержке Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ и была посвящена годовщине полного снятия фашистской блокады Ленинграда.

Вторая, в июне 2017 года, при поддержке Посольства России в Армении и Министерства диаспоры Республики Армении развернулась в «Доме Москвы» города Еревана под названием «С любовью к Армении и России» и была посвящена Дню России и многолетней дружбе между армянским и русским народами.

В 2018 году в здании Госдумы проходила фотовыставка под названием «Память сквозь время». Фото: архив Благотворительного фонда Грачьи Мисаковича Погосяна

Третья, «Память сквозь время», прошла в ноябре 2018 года в Государственной думе РФ города Москвы. Выставка была посвящена Дню народного единства. В церемонии открытия приняли участие депутаты всех думских фракций. Тогда маме Грачьи Мисаковича - Лене Вардановне Погосян - вручили медаль «За мужество и гуманизм».

Четвертая экспозиция прошла в прошлом году в выставочном зале культурно-просветительского центра «Вернатун» при Армянской апостольской церкви Санкт-Петербурга