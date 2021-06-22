На ужин - по QR-коду: Смольный и бизнес обсуждают идею закрыть непривитым петербуржцам доступ в бары и рестораны

Смольный и бизнес обсуждают идею введения "ковид"-паспортов в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Смольный и бизнес обсуждают идею запретить жителям и гостям Петербурга, которые не вакцинированы от коронавируса, не имеют антител или отрицательного ПЦР-теста, посещать бары, рестораны и кафе. Один из возможных сценариев – создание системы индивидуальных QR-кодов с привязкой к сайту «Госуслуги».

Как сообщил «Комсомолке» во вторник, 22 июня, источник, знакомый с ситуацией, окончательное решение по новым запретам еще не принято. Однако с большой долей вероятности оно все же будет положительным.

- Буквально накануне аналогичную систему ввели в Москве, - уточнил собеседник издания. – А мы все прекрасно знаем: если что-то появляется в столице, через какое-то время оно появляется и у нас. К тому же ситуация с эпидемией в Санкт-Петербурге складывается достаточно напряженная. Поэтому лучше подготовиться заранее.

Главная причина - рост заболеваемости коронавирусом. В Петербурге ситуация не такая напряженная, как в Москве, но тем не менее тоже очень далекая от идеальной. Фото: Артем КИЛЬКИН

На данный момент основная задача – сделать так, чтобы новые ограничения и запреты не свалились на жителей и гостей Петербурга одномоментно, как это было раньше. Поэтому систему QR-кодов предполагается вводить поэтапно, чтобы у людей было время к ней адаптироваться, а бизнес не понес новых – на этот раз катастрофических – убытков. Оптимальный срок, по мнению самих участников отрасли – месяц. Этого времени должно хватить для того, чтобы все желающие успели пройти вакцинацию или сделать тесты.

- Рабочая схема на данный момент выглядит следующим образом, - объясняет источник. – Данные о сделанной прививке, тесте на антитела или отрицательном тесте ПЦР будут в автоматическом режиме заноситься в аккаунт гражданина на сайте «Госуслуги». На основе этих данных гражданину присвоят уникальный QR-код. Получается своего рода аналог паспорта. Чтобы пройти в ресторан, кафе или бар, нужно будет этот «паспорт» предъявить – в электронном виде или в виде распечатки. Соответственно, тем, у кого его нет, в проходе внутрь откажут. Кроме того, рассматривается вопрос распространить действие QR-кодов на другие заведения сферы услуг: к примеру, продуктовые магазины, ветеринарные клиники и так далее.

Отметим еще раз: инициатива еще не прошла одобрение непосредственно Смольным и на данный момент находится на стадии активного обсуждения. Ожидается, что окончательное решение по ней будет принято в ближайшие дни.

Представители отрасли опасаются, что запрет может вызвать новый локдаун для общепита. Фото: Артем КИЛЬКИН

МНЕНИЕ

Максим Жуков, представитель члена правления Союза развития культуры общественного питания «Улица Рубинштейна»:

- Подобная мера - это фактически полный локдаун для отрасли общественного питания. По общим оценкам падение посещаемости составит более 70%. Более того: по мнению некоторых коллег, ситуация окажется даже тяжелее предыдущих, потому что в этот раз рестораторам вряд ли удастся убедить арендодателей пойти на заметные скидки – ведь номинально ограничения работы общепита по часам нет. Поэтому сейчас наша главная цель – сделать систему ограничений максимально простой, понятной и не внезапной. В последнее время органы власти Санкт-Петербурга задали хороший тон взвешенных решений, постоянно сверяя свои решения с интересами бизнеса. Мы надеемся, что так будет и впредь.