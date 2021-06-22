«Это мой долг»: Петербуржцы массово прививаются от коронавируса в торговых центрах

Желающих вакцинироваться с каждым днем все больше. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пункты, где прививают от коронавируса, уже несколько месяцев работают в пяти торговых центрах Петербурга, но популярными они стали совсем недавно. Причина в растущей заболеваемости ковидом, ужесточении мер и обязательной вакцинации, которую ввел ряд регионов России. «Комсомолка» спросила у желающих поставить прививку, что повлияло на их решение.

РАДИ ЗДОРОВЬЯ БЛИЗКИХ

На третьем этаже ТЦ у метро «Лесная» собралась длинная очередь. Распродажа? Нет, просто примерно 40 человек ожидают вакцинацию от коронавируса. Эпидемиологическая ситуация в Петербурге пока оставляет желать лучшего, к тому же начинается сезон отпусков, поэтому многие из тех, кто раньше сомневался, сейчас принимают решение вакцинироваться. Тем более что процедура эта для всех бесплатна.

В ТЦ обустроен медкабинет, где перед вакцинацией пациент общается с врачом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Я стою в очереди уже минут 30-40 минут. Это будет первый укол. Собираюсь поехать отдыхать, пока не решила, куда, но ведь вакцина везде нужна. Куда же без нее? Выбрала именно этот пункт вакцинации из-за удобного расположения. Здесь гораздо проще, чем в поликлинике, - рассказывает петербурженка Татьяна.

На прививку запускают по одному. Вакцинироваться здесь можно с 11:00 до 19:00. Но прежде, чем записаться, надо заполнить анкету. Сделать это можно с помощью QR-кода, который указан на дверях прививочного пункта. С собой необходимо принести документы: паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

- Мне небезразличны жизнь и здоровье моих близких. Прививка - это мой долг, - говорит молодой человек по имени Артем, выходя из медицинского кабинета.

Процедура занимает буквально несколько минут. А сам укол и того меньше. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ОСТАНОВИТЬ ПАНДЕМИЮ

В торговом центре у метро «Пионерская» желающих привиться от коронавируса не меньше. Запись идет аналогично, через QR-кода. Режим работы тот же, но с перерывом с 14.00 до 15.00.

Пока родители сидят в очереди на укол, дети играют «в ковид» в коридоре торгового центра - это как салочки, только, по сценарию игры, тот, кто водит - носитель опасного вируса.

В отличие от предыдущего пункта вакцинации, на прививку приглашают сразу по пять человек. Одна из пациенток, пенсионерка Светлана Васильевна, рассказала, что записалась на процедуру в ТЦ, потому что в ближайшей поликлинике прививку ждать очень долго.

Горожане признают, что кабинеты вакцинации в ТЦ удобнее, чем в поликлиниках. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Если все вакцинируются, значит, так нужно, - отмечает женщина.

Среди пришедших на процедуру - и молодой врач Вероника. В силу своей профессии девушка как никто другой понимает необходимость вакцинации.

- С каждым днем в городе заболевает все больше и больше людей, - заключает Вероника. - Только массовая вакцинация поможет изменить ситуацию в лучшую сторону.