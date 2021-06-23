Рекорд по смертности за всем время пандемии установлен в Петербурге

В Петербурге зафиксирована самая высокая суточная смертность от ковида. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербург установил печальный рекорд по смертности от коронавируса. На утро 23 июня было зафиксировано 93 летальных исхода по причине заболевания ковидом. Это самое большое суточное количество умерших пациентов за все время пандемии.

- В Санкт-Петербурге выявлено 1092 новых случая заболевания коронавирусом за сутки. 1850 человек выздоровело, а 93 - скончались, - сообщает портал «Стопкоронавирус».

С марта прошлого года, когда понятие «коронавирусная инфекция» вошла в обращение в России, в Петербурге отмечено сутки 460 558 случаев заражения. 432 842 пациента выздоровели. А жертвами опасной болезни стали уже 15 596 горожан.

93 случая - самая высокая летальность за все время пандемии. Фото: Яндекс. Коронавирус.

Отметим, что несмотря на рекордную суточную смертность, заболеваемость пока остается на умеренном уровне - в пиковые моменты второй волны количество ежедневных заражений превышало три тысячи случаев.

Для сравнения, в Москве 23 июня выявлено 6534 заболевших, однако умерло за сутки 88 человек - меньше, чем в Петербурге. Индекс смертности в пересчете на 100 тысяч человек в Северной столице - самый высокий по России. Причем он превышает московский в 2,5 раза - 291,4 против 173,4.

Ранее причинами высокой смертности в Петербурге в сравнении с остальной Россией, назывались высокий процент пожилого населения, наиболее уязвимого для ковида и особенности подсчета смертельных случаев в каждом регионе.