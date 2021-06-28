Рассказываем, что изменится в Санкт-Петербурге с 1 июля 2021 года. Фото: Александр ГЛУЗ

По традиции со второго полугодия вступают в силу новые изменения в российском законодательстве. Новые пособия для беременных и для неполных семей, рост тарифов на коммуналку - рассказываем, что изменится в Санкт-Петербурге с 1 июля 2021 года.

КОММУНАЛКА ПОВЫСИТСЯ НА 3,5%

Главные изменения, которые коснуться каждого петербуржца – повышение тарифов ЖКХ. В среднем общий платеж петербуржцев за коммунальные услуги с 1 июля 2021 года повысится не более чем на 3,5%. Это ниже ожидаемого уровня инфляции, но зато соответствует установленному губернатором Петербурга предельному индексу изменения размера платы.

Как сообщала пресс-служба Смольного, стоимость 1-го кубометра горячей воды в Петербурге составит 112,81 – рубль, а одна гигакалория отопления будет обходиться в 1880,11 рублей.

Электроэнергия также изменится - одноставочный тариф в домах с газовыми плитами будет составлять 4,98 рублей за киловатт в час, в домах с электроплитами — 3,73 рублей за киловатт в час.

Квитанции, рассчитанные по новым тарифам, начнут приходить петербуржцам уже в августе.

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ОПЛАТУ СЧЕТЧИКОВ

В Петербурге с 1 июля льготы за оплату ЖКХ будут предоставляться с учетом фактического потребления услуг,. Компенсацию получат ветераны, люди с инвалидность, многодетные семьи – всего миллион жителей Северной столицы.

Прежде льготы рассчитывались по формулам установленных нормативов и региональных стандартов стоимости ЖКУ, но с 1 июля социальная поддержка будет зависеть от данных счетчиков.

Приостанавливать выплаты смогут социальные службы только после решения суда, в случае если гражданин перестанет оплачивать ЖКУ. Раньше, когда возникали задолженности, выплаты останавливались автоматически. Компенсацию не смогут получить петербуржцы, у которых есть уже вступившее в силу решение суда о наличии долга за оплату ЖКУ.

И если раньше льготы начислялись заранее, теперь возврат денег будет поступать только после оплаты квитанций.

ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЕ ПДД

На самом деле новые правила наказания за парковку под знаком в Санкт-Петербурге изменятся не с 1 июля, а чуть раньше - с 29 июня 2021 года, но мы все равно их включили в нашу подборку. Отныне нарушителей правил зона действий дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена», 3.28 «Стоянка запрещена» с установленной дополнительной табличкой 8.24 «Работает эвакуатор» будет штрафовать не ГИБДД, а Комитету по транспорту Петербурга. Если раньше, сотрудники полиции вместе с эвакуаторщиками-частниками «вживую» искали и ловили нарушителей, то с 1 июля процесс станет более совершенным. По городу пустят машины со считывающим устройствам, которые по госсномерам будут выявлять владельца авто, которому по электронной почте отправлять «письмо счастья». Штраф составит 3000 рублей, плюс столько же - за эвакуатор, если потребуется.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ НЕПОЛНЫМ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ

Неполным семьям с детьми от 8 до 17 лет теперь положены ежемесячные выплаты. Их сумма составит половину прожиточного минимума.

С 1 июля планируется начать ежемесячные выплаты неполным семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет. Они составят половину прожиточного минимума на ребенка в регионе. Но есть один важный момент: получить выплаты смогут только те, кто будет признан нуждающимся даже после получения алиментов.

Также на них может претендовать единственный родитель, если второго нет в свидетельстве о рождении или он оказан со слов матери, умер или пропал без вести. родитель ребенка, которому должны выплачиваться алименты по решению суда, опекун ребенка, если родителей нет тоже может претендовать на эти пособия. В постановлении не указано, что алименты не должны выплачиваться вообще, их просто учтут при расчете дохода. И нет требования, что одинокий родитель не должен быть в новом браке, но доходы супруга тоже будут учитываться.

Эти пособия будут назначаться назначаться не раньше 1 июля, оформление — через госуслуги. Каждые 12 месяцев его нужно будет продлевать.

ВЫПЛАТЫ БЕРЕМЕННЫМ

С 1 июля ежемесячные выплаты начнут получать беременные. Сумма составит половину прожиточного минимума. Получить ее смогут женщины, которые встали на медицинский учет на сроке 6-12 недель. Но при этом размер среднедушевого дохода их семьи не должен превышать величины прожиточного минимума на душу населения в их регионе, должны быть уважительные причины низкого дохода. Отметим, в Санкт-Петербурге прожиточный минимум на 2021 год составляет - 11 910 рублей.

Пособия начнут назначать не раньше чем с 1 июля 2021 года, выплачивать его будут с месяца постановки на учет в женской консультации и до самых родов или до прерывания беременности.