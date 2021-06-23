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Клиника года Санкт-Петербург23 июня 2021 15:00

Пациенты, известные врачи и организаторы здравоохранения выбирают лучших в медицине Петербурга

«Комсомолка» представляет экспертное жюри проекта «Клиника года»
Оксана Никулина
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Пациенты, известные врачи и организаторы здравоохранения выбирают лучших в медицине Петербурга.

Пациенты, известные врачи и организаторы здравоохранения выбирают лучших в медицине Петербурга.

Фото: Андрей ГАШЕВ

Самый знаменитый конкурс «Комсомолки» традиционно завершается голосованием на нашем сайте. А это значит, что выбрать лучшую клинику с позиции пациента может каждый из вас.

Но, как и прежде, в восьмом «сезоне» «Клиники года» жюри у нас два: одно состоит из читателей, а во второе - вошли представители профессионального медицинского сообщества Это научные деятели, главы больниц и руководители врачебных ассоциаций. Им предстоит определить победителя в номинации «Выбор экспертов» награды «За вклад в развитие медицины Петербурга».

Итак, «Комсомолка» предлагает поближе познакомиться членами экспертного жюри проекта «Клиника года - 2021».

Владимир Михайлович Моисеенко, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, директор Санкт-Петербургского научно-практического онкоцентра.

Владимир Моисеенко. Фото предоставлено Санкт-Петербургским онкоцентром.

Владимир Моисеенко. Фото предоставлено Санкт-Петербургским онкоцентром.

Валерий Викторович Стрижелецкий, главный врач стационара, профессор, доктор медицинских наук, заместитель главного хирурга города Санкт-Петербурга по эндовидеохирургии, вице-президент Общества Эндоскопических Хирургов России, член правления Общества хирургов России, Заслуженный врач Российской Федерации.

Валерий Стрижелецкий.

Валерий Стрижелецкий.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Марина Юрьевна Ерина, заведующая первым кардиологическим отделением Мариинской больницы, кандидат медицинских наук, доцент кафедры семейной медицины Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета.

Марина Ерина.

Марина Ерина.

Фото: Андрей ГАШЕВ

Александр Владиславович Солонин, генеральный директор «Ассоциации частных клиник Санкт-Петербурга».

Александр Солонин.

Александр Солонин.

Фото: Андрей ГАШЕВ

Елена Александровна Лутаенко, врач высшей категории, доцент кафедры терапии и клинической фармакологии Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова.

Елена Александровна Кириленко, генеральный директор компании «КЕЛЕАНЗ Медикал».

Елена Кириленко.

Елена Кириленко.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Клиника года Санкт-Петербург: о проектеКлиника года 2021 в Санкт-Петербурге