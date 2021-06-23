250 проектов, которые объединили мир

Меценат Грачья Погосян за годы своей деятельности воплотил в жизнь две с половиной сотни идей по сохранению памяти. Фото:Благотворительный фонд Грачьи Мисаковича Погосяна.

Благотворительная деятельность Грачьи Мисаковича включает 14 стран: Россию, Армению, Грузию, Белоруссию, Монголию, Словакию, Эстонию, Латвию, Литву, Казахстан, Германию, Францию, Сирию и Израиль.

Фото: Ольга Маковецкая.

По инициативе и на средства Грачьи Погосяна установлено свыше 250 объектов исторического, культурного и духовного наследия. Это новые и восстановленные памятники, бюсты и памятные доски известных и забытых героев, знаменательных и трагических событий прошлых эпох. Из этого числа более 150 проектов он посвятил событиям и людям Великой Отечественной войны. Кроме этого, Грачья Погосян - до 2017 года как частное лицо, после как президент именного фонда - финансирует издание книг, создание документальных фильмов, тематических выставок, оказывает помощь в создании и оснащении музеев, поддерживает ветеранов и пожилых людей. К сожалению, показать все проекты сразу невозможно. На карте добрых дел отражены только памятники и мемориальные плиты, посвященные Великой Отечественной.