«Отказавшиеся от вакцины – изменники страны, а не жертвы Холокоста»: Михаил Боярский, Басилашвили и Бортко резко ответили Егору Бероеву

Михаил Боярский не согласился с Бероевым Фото: Александр ГЛУЗ

Выступление актера Егора Бероева, в котором он высказался в защиту тех, кто не вакцинировался, обернулось грандиозным скандалом. Выступая с речью, артист надел на себя желтую шестиконечную звезду (отличительный знак, который по приказу нацистов должны были носить евреи) и заявил, что он не вакцинировался. После этого Бероев сравнил вводимые в стране ограничения фактически с Холокостом.

- Я хочу сказать, что ни одна человеческая жизнь, достоинство не могут приноситься в жертву общественному благу. Это записано кровью в Нюрнбергском кодексе. Человек неотделим от его достоинства и свободы выбора. Даже если этот выбор вам не нравится и вы желаете ему исключительно добра, - заявил Бероев. - Я прошу вас не допустите разделения нас с вами, не допустите вражды между нами, не допустите сегрегации общества на умных и глупых, людей с синдромом Дауна и без, белых и черных, евреев и не евреев, привитых и непривитых. Это однажды уже было. И наши деды заплатили за то, чтобы это не повторилось, кровью.

Бероев надел желтую звезду на себя

Слушавшая его публика «ТЭФИ — Летопись Победы» отреагировала аплодисментами. Однако такие сравнения все же понравились далеко не всем актерам. Свое несогласие с мнение Бероева «КП» высказали артисты Михаил Боярский, Олег Басилашвили и режиссер Владимир Бортко.

Боярский не согласился с Бероевым Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- Для меня Егор Бероев не является авторитетом, - пояснил «КП-Петербург» Михаил Боярский. - Говорить он может все, что угодно. Я же считаю прививки необходимыми. Это единственный способ избежать подъема третьей волны эпидемии. А это сравнение - его личные домыслы. Он слишком интеллектуально развит. Мне сложно с ним состязаться. Но я так, как он, не думаю.

Олег Басилашвили в свою очередь заявил, что если и проводить такие исторические параллели, то стоит это делать до конца.

Олег Басилашвили считает, что параллели нужно проводить до конца Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- Если он провел такую параллель, то сейчас нашей стране угрожает гибель от вируса. Поэтому положение такое, как во время войны и те, кто уклоняется от прививки, изменяют своей стране. Они заражают других людей, создают угрожающее чрезвычайное положение. И каждый уклонившийся от прививки вносит свою лепту в борьбу против собственного народа. А что касается противопоказаний, конечно, не стоит делать прививку, если в отношении вас такое решение приняли врачи, - высказал свое мнение «КП-Петербург» Олег Басилашвили.

Еще более резок к заявлению Егора Бероева был режиссер «Бандитского Петербурга» Владимир Бортко.

Бортко назвал сравнение с Холокостом глупостью Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

- Глупость какая. Чего не сделаешь ради пиара. Но это его мнение, - вздохнул в разговоре с «КП» Бортко. - Пусть остается при своем. Но если он вспомнит, что в свое время были холерные и чумные бунты, то поймет, что и тогда уже понимали, что лучше какие-то меры принимать против этого. Но народ считал, что нужно убивать врачей. Хорошо ли это было? Есть вещи, которые нужно делать. Это не очень хорошо звучит (меры против коронавируса – прим.ред.), но все хотят жить. А сравнение это недопустимо.

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Актер сравнил нежелающих вакцинироваться с жертвами нацизма. Подробнее - в колонке нашего колумниста Сергея Ефимова (подробности)