Пандемия вернула медицинским профессиям престиж, а врачам - признание. Фото: Андрей ГАШЕВ

Медики каждый день принимают решения, от которых зависит жизнь и здоровье людей, и во время пандемии мы стали особенно ценить их труд. Врачи, оказавшись на передовой, приняли на себя все тяготы борьбы с коронавирусом. В сложных условиях российское медицинское сообщество проявило себя с наилучшей стороны. Накануне Дня медицинского работника мы встретились с врачом-онкологом-химиотерапевтом Федеральной сети клиник экспертной онкологии «Евроонко» Максимом Астраханцевым и узнали у него, как изменилась жизнь врачей за последние два года, чему нас научила пандемия и какие перспективы у медицинской отрасли. Публикуем самые интересные моменты нашей беседы.

ОБ ОТНОШЕНИИ К ПРОФЕССИИ

Борьба с вирусом стала настоящим испытанием для медиков, которые без выходных спасали жизни людей. Это заставило всех вспомнить о важности профессии врача. Пандемия показала, насколько незаменима помощь медицинских работников в критических ситуациях, и выявила их лучшие человеческие и профессиональные качества.

- Раньше работа врачей находилась «за кадром», а сейчас о самоотверженности и профессионализме медиков говорят с высоких трибун и телеэкранов. Сами врачи себя героями не считают, потому что спасать жизни - это их работа, но очень приятно, что общественность наконец-то изменила к ним отношение, - говорит Максим Астраханцев.

В последние годы медицинскую помощь все чаще воспринимают как услугу. На самом деле эти понятия не одно и то же. От того, что получает человек - помощь или услугу, (непонятно, что тут вообще хотели сказать) нередко зависит его самочувствие, а иногда и жизнь.

- Врачи оказывают пациенту медицинскую помощь. Именно это они и продемонстрировали в условиях пандемии. Несмотря на тяжелейшие условия, медики самоотверженно помогали пациентам, выполняя свой долг, - добавляет Максим Астраханцев.

Клиника «Евроонко» в Санкт-Петербурге открылась как раз во время пандемии. Понимая, что онкологические пациенты не могут ждать, клиника работала в штатном режиме, а врачи продолжали помогать людям бороться с болезнью и побеждать ее.

Максим Астраханцев. Фото: Андрей ГАШЕВ

О СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

В последние годы в нашей стране проводилась оптимизация здравоохранения: ликвидировали «лишние» медучреждения, сокращали ставки. А ведь врачей не хватает, дефицит среднего медицинского персонала еще больше.

- Пандемия обнажила серьезные проблемы в системе здравоохранения. Проведенная оптимизация привела к сокращению коечного фонда и кадрового состава. Остается надеяться, что правительство и организаторы здравоохранения иначе посмотрят на некоторые моменты и внесут разумные корректировки. На основании полученного опыта и учитывая те недостатки, которые мы увидели во время пандемии, мы должны построить качественную систему здравоохранения, - считает Максим Астраханцев.

О ТЕХНОЛОГИЯХ

Современная медицина развивается очень активно: появляются новые методики, совершенствуются техники малоинвазивной хирургии. Прогресс коснулся всех специальностей, но в онкологии он, пожалуй, заметен больше всего.

- Если говорить о моей специальности, то каждый год появляется все большее количество новых препаратов с доказанной эффективностью. Они помогают пациентам бороться с распространенными формами рака и увеличивают продолжительность жизни онкобольных, - говорит Максим Астраханцев.

В клиниках сети «Евроонко» пациенты получают лечение оригинальными противоопухолевыми препаратами последнего поколения с доказанной эффективностью. Терапия проводится в строгом соответствии с последними версиями международных протоколов, рекомендациями Европейского медицинского общества онкологов (ESMO) и других авторитетных профессиональных сообществ.

В клиниках сети «Евроонко» пациенты получают лечение оригинальными противоопухолевыми препаратами последнего поколения с доказанной эффективностью. Фото: Андрей ГАШЕВ

О СВОЕЙ РАБОТЕ

Пандемия коронавируса и возродившееся уважение к врачам повысили престиж медицинских профессий. Конкурс на медицинских факультетах и раньше был очень высоким, а сейчас стал еще больше - от десятков до сотен человек на одно место.

- Я уверен, что врач - самая достойная профессия. Не представляю, что мог бы заниматься чем-то другим. Я фанатик медицины и своей специальности. Ну а тем, кто только ступает на этот путь, хочу сказать, что работать придется много. И если вы, несмотря на сложности, будете наслаждаться своей работой, значит, вы выбрали свою профессию, - говорит Максим Астраханцев.

СПРАВКА «КП»

«Евроонко» - это федеральная сеть клиник экспертной онкологии, предоставляющих полный спектр услуг по диагностике и лечению рака в соответствии с актуальными международными протоколами. Здесь пациенты могут получить не только качественное лечение онкологических заболеваний на любой стадии, но и сервис на уровне ведущих медицинских центров мира. Для комфорта пациентов стационары клиник обустроены по стандартам пятизвездочных отелей международного класса. В «Евроонко» работают врачи с многолетним опытом научной и практической деятельности, которые регулярно повышают квалификацию на стажировках в лучших клиниках Европы и Израиля. Для лечения пациентов здесь применяются инновационные технологии и последние достижения мировой медицины.