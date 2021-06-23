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Происшествия23 июня 2021 22:39

Массовое отключение электричества произошло на севере Петербурга из-за пожара на ТЭЦ

Как сообщили «Ленэнерго», произошло технологическое нарушение на объекте объединенной энергетической компании
Авторы (3):
Роман ЛЯЛИНРоман ЛЯЛИН
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
«Ленэнерго» подтвердил ЧП на севере Петербурга. Люди остались без электричества.

«Ленэнерго» подтвердил ЧП на севере Петербурга. Люди остались без электричества.

Фото: СОЦСЕТИ

На севере Санкт-Петербурга произошло массовое отключение электричество вечером 23 июня. Очевидцы в соцсетях рассказывают о том, что не работают светофоры и встали трамваи.

- Я живу на Парнасе на 26 этаже, вышел на балкон и в этот момент увидел что-то похожее на взрыв. Поднялся грибок огненно-дымовой. Я ждал ударную волну, но ее не последовало. Сейчас там лишь лёгкий дымок, - рассказал «КП» очевидец ЧП Рамиль.

В пресс-службе метрополитена рассказали, что в подземке все тоже неладно.

- В 22:25 от станции «Академическая» до «Девяткино» движение с увеличенными интервалами в 6-7 минут, - рассказывают в подземке.

Как сообщили в «Ленэнерго», на месте ЧП сейчас работают их специалисты.

- «Россети Ленэнерго» ведут работы по оперативному переключению потребителей в Калининском районе Санкт-Петербурга после технологического нарушения на подстанции ОЭК, - прокомментировал «КП» пресс-секретарь Ленэнерго Юлия Зарубина. - Бригады и диспетчеры компании организуют резервные схемы для скорейшего запитывания потребителей. В районы направлены дизель-генераторные установки.

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