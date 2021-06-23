Массовое отключение электричества произошло на севере Петербурга из-за пожара на ТЭЦ

«Ленэнерго» подтвердил ЧП на севере Петербурга. Люди остались без электричества. Фото: СОЦСЕТИ

На севере Санкт-Петербурга произошло массовое отключение электричество вечером 23 июня. Очевидцы в соцсетях рассказывают о том, что не работают светофоры и встали трамваи.

- Я живу на Парнасе на 26 этаже, вышел на балкон и в этот момент увидел что-то похожее на взрыв. Поднялся грибок огненно-дымовой. Я ждал ударную волну, но ее не последовало. Сейчас там лишь лёгкий дымок, - рассказал «КП» очевидец ЧП Рамиль.

В пресс-службе метрополитена рассказали, что в подземке все тоже неладно.

- В 22:25 от станции «Академическая» до «Девяткино» движение с увеличенными интервалами в 6-7 минут, - рассказывают в подземке.

Как сообщили в «Ленэнерго», на месте ЧП сейчас работают их специалисты.

- «Россети Ленэнерго» ведут работы по оперативному переключению потребителей в Калининском районе Санкт-Петербурга после технологического нарушения на подстанции ОЭК, - прокомментировал «КП» пресс-секретарь Ленэнерго Юлия Зарубина. - Бригады и диспетчеры компании организуют резервные схемы для скорейшего запитывания потребителей. В районы направлены дизель-генераторные установки.

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