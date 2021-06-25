А на даче все иначе со SKODA «Авто Премиум»

Петербуржцы спешат в дилерские центры «Авто Премиум», где этим летом выгодно покупать автомобили для загородных поездок Фото предоставлено пресс-службой «Авто Премиум».

ŠKODA славится своей вместительностью и Simply Clever решениями, делающими автомобили этой марки непревзойденными по удобству и комфорту на все случаи жизни, особенно, для путешествий и поездок на дачу.

В багажник любой ŠKODA поместится самый нестандартный и необычный груз - от ящиков с рассадой, до портативной кофемашины (а такая есть среди фирменных аксессуаров), и, даже, полной экипировки хоккеиста. Шкодоводы - спортивные и активные люди, а любовь к хоккею, который уже 29 лет поддерживает марка ŠKODA в качестве генерального спонсора чемпионатов мира, не зависит от времени года.

Очень кстати в этом сезоне дилерские центры «Авто Премиум» в Петербурге подготовили для поклонников бренда выгодные пакетные предложения на автомобили серии ŠKODA HOCKEY EDITION, в которую вошли модели ŠKODA KODIAQ, OCTAVIA, KAROQ и RAPID. Автомобили дополнены особым пакетом опций с выгодой до 73 000 рублей.

И, для того, чтобы клиенты «Авто Премиума» смогли принять правильное решение, в автоцентрах организуют семейные тест-драйвы. В то время, когда взрослые знакомятся с автомобилем, маленькие гости могут поиграть на детской площадке, пройти собственный тест-драйв на мини ŠKODA, и даже выучить правила поведения на дороге. А на время тест-драйва для малыша установят детское автокресло по возрасту в любой из автомобилей тестового парка.

А для тех, кто уже является владельцем ŠKODA, группа официальных дилеров «Авто Премиум» предлагает сервисные акции к летнему сезону. Перечень акций размещен на официальном сайте www.skoda-ap.ru.

Кроме того, для любителей путешествий дилеры предлагаю фирменные аксессуары, среди которых очень кстати к жаркому сезону в Северной столице термоэлектрический холодильник вместимостью 15 л, способный сохранить свежими и прохладными напитки, фрукты, легкие закуски. Холодильник оценят и семьи с меленькими детьми, - при необходимости режим охлаждения можно переключить на режим нагрева, чтобы подогреть, например, детское питание. Холодильник легко устанавливается на заднем сидении и закрепляется ремнями безопасности. Выбрать аксессуары для путешествий можно в каталоге оригинальных аксессуаров и запчастей на сайте дилерских центров.

Ознакомиться с особенностями серии ŠKODA HOCKEY EDITION и выбрать автомобиль можно на автомобильной витрине по адресу: www.spb.skoda-ap.ru.

Со ŠKODA «Авто Премиум» комфортно в любом сезоне года и вашей жизни!

Присоединяйтесь к группам «Авто Премиума» в социальных сетях Facebook, VK , YouTube и Instagram.

Вот уже 26 лет ŠKODA в Петербурге – это Авто Премиум.

Сеть дилерских центров ŠKODA Авто Премиум - это три официальных дилера чешской марки, удостоенные множества наград в разные годы, в том числе «За 1 место в области маркетинга в регионе Санкт-Петербург», «За 1 место в области маркетинга в регионе Санкт-Петербург» и «Лучший дилер года в области послепродажного обслуживания». Дилерские станции расположены в разных районах Санкт-Петербурга. Автоцентр на проспекте Энгельса, 35 – старейший дилер северной столицы. Салоны на улице Хасанская, д. 5, Руставели, д. 25, к. 2 и на проспекте Энгельса, 35, выполнены в новых архитектурных стандартах марки и удобно расположены в непосредственной близости к КАД.