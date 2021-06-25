«Скованные одним кабелем»: как устроен один из крупнейших узлов связи Петербурга

В офисе «Ростелекома» рассказали, кто предупреждает горожан о наводнениях и следит за четкостью телекартинки. Фото предоставлено «Ростелеком».

На стыке старого и нового рождается будущее. В 70-х годах прошлого века площадь Александра Невского подверглась реконструкции. На Синопской набережной, рядом с древним монастырем, возникло новое здание — брутальный колосс из стали и бетона. В нем разместилась междугородная телефонная станция, которая помогала оставаться на связи миллионам человек со всех уголков необъятной страны.

Но времена изменились. Раньше панельные районы строились вокруг автоматических телефонных станций: хмурых четырехэтажных коробок, которые обрабатывали звонки десятков тысяч горожан. Теперь с таким объемом справляется небольшой шкафчик размером с холодильник. Да и вместо медной жилы теперь используют оптоволокно: доступ в интернет сегодня гораздо ценнее телефонной линии. А на смену региональной телефонной компании пришел цифровой федеральный гигант «Ростелеком».

За стенами из грубого бетона развернулся суперсовременный офис. Залитые светом интерьеры в стиле хай-тек, огромные экраны и турникеты с системой распознавания лиц. Чувствуешь, будто попал в фантастический фильм. В огромных залах с высоченными, под пять метров, потолками раньше стояло телекоммуникационное оборудование. Теперь здесь комфортные и просторные опен-спейсы.

ЭПОХИ

Сам офис — настоящая штаб-квартира, которая обеспечивает бесперебойной связью весь Северо-Запад. И речь не только про интернет и телефон. Через это здание проходят гигабайты данных от транспортных систем и систем жизнеобеспечения предприятий. Это своеобразный «спинной мозг», куда стекаются сигналы со всего региона, федерального округа и страны — и без которого все процессы просто парализует. Специальная система показывает, где произошла авария или где возможны неполадки в ближайшее время, затем в бой вступают специалисты. Принимают решение и сообщают информацию службе поддержки, чтобы операторы смогли объяснить клиентам, что случилось.

Алексей Анашкин, начальник центра управления сетями связи говорит, что лето особенно жаркая пора для связистов. На работу телеком-линий подчас сильно влияют грозы. Не говоря уже о горе-строителях, которые любят прокладывать траншеи аккурат поперек кабелей, не согласовав работы с операторами связи. Задача специалистов в центре управления сетями быстро отслеживать подобные инциденты и направлять к месту аварийно-восстановительные бригады.

Здесь же наблюдают и за телевидением. В отдельном помещении практически вся стена занята десятками мониторов. На экранах разные телеканалы — зрелище сюрреалистичное. Но это не комната отдыха: сотрудники следят, чтобы вещание не прекращалось.

Чуть дальше — лаборатория, где тестируют новое оборудование, здесь и роутеры, и умные устройства: камеры, датчики, домофоны и даже целые шлагбаумы. В этой небольшой комнате вполне можно смоделировать, как будет работать сеть длинной 50 и даже 100 км. Но красноречивее всего о том, как далеко шагнули технологии, говорит небольшой шкаф. За сеткой — несколько металлических «полочек» размером чуть больше книжных, к которым подведены провода. Один такой коммутатор предоставляет доступ в интернет восьми тысячам человек.

ТЕХНОЛОГИИ

Многим «Ростелеком» знаком как поставщик услуг связи. И действительно, это основное направление деятельности компании — но лишь верхушка айсберга. Компания занимается кибербезопасностью, хранением и обработкой данных, автоматизацией и цифровизацией систем. Например, в одном из портов была внедрена автоматическая система распознавания грузов. Вагон подъезжал, а камера сама определяла, сколько в кузове угля и откуда он прибыл. Это позволило увеличить пропускную способность в десятки раз и сэкономить миллионы рублей.

В регионах, благодаря компании, умнеют системы безопасности: так, например, в Новгородской области внедрили комплексную систему мониторинга паводков, а система «Безопасный город» давно и успешно реализуется во многих населенных пунктах. «Умнеют» и системы городского освещения, дорожного движения, ЖКХ, здравоохранения...

Обычный россиянин сталкивается с «Ростелекомом» чаще, чем ему кажется. Ведь и портал «Госуслуг» — тоже результат партнерства корпорации с государством.

ПОКОЛЕНИЯ

Но самое интересное — истории людей, работающих в этом офисе. Например, Александр Логинов, который сейчас управляет «Ростелекомом» на Северо-Западе, родился в небольшом поселке в сердце Якутии. Сначала трудился в родном регионе. Брался за любую работу: своими руками настраивал линию связи между поселками Мирный и Удачный. А уже в 28 стал директором Дальневосточного филиала. Не менее впечатляющая история у Искандера Казакова, главы телемаркетинга. Начал работать в компании еще на первом курсе. Через два года стал руководителем группы, еще через два — руководителем направления. Многие специалисты, приходя работать еще студентами или сразу после учебных заведений, вырастают в компании, меняют сферу своей деятельности или остаются верны первоначальной специализации, но обретают огромный опыт и получают большие возможности.

Александр Логинов в 28 лет стал директором Дальневосточного филиала. Фото предоставлено «Ростелеком».

Такие биографии не плод связей или кумовства, а результат целенаправленной работы с молодежью. В «Ростелекоме» есть наставники и менторы, которые помогают начинающим специалистам освоиться на новом месте, есть собственный корпоративный университет, кадровый резерв, программы для внутреннего роста.

В завершении встречи Александр Логинов дал универсальный совет тем, кто хочет успешно развиваться и строить карьеру осознанно:

- Во-первых, не бойтесь мечтать и фантазировать — ставить перед собой большие цели. Во-вторых, не нужно учиться на чужих ошибках. Учитесь на чужих успехах. Смотрите на тех, кто рядом и перенимайте их опыт. И, в-третьих, старайтесь концентрироваться на самом важном для себя, не растрачивая энергию на малозначительные задачи.

Первоочередная задача компании - создавать качественную и надежную связь. Но не только телекоммуникационную между устройствами, а в том числе и связь между людьми: старшим и младшим поколением, менеджментом и рядовыми сотрудниками. Ведь только так можно создать благоприятную почву для взращивания новых стартапов, специалистов и технологий. А значит, обеспечить корпорации успешное будущее.