«LEGENDA Героев» признан лучшим жилым комплексом комфорт-класса в Санкт-Петербурге. Фото:Пресс-служба LEGENDA Intelligent Development.

В рамках конкурса Urban Awards жюри, состоящее из экспертов рынка недвижимости, оценивало проекты по множеству параметров – качество строительства, архитектурные решения, благоустройство и инфраструктура территории и другие. В этом году номинаций и претендентов на получение наград было особенно много. Свыше 200 участников из Петербурга и 34 регионов конкурировали в 41 номинации.

- «LEGENDA Героев» - это квинтэссенция наших лучших разработок в функциональном проектировании жилья комфорт-класса. В ней представлены самые востребованные smart-планировки, продумано четкое зонирование дворового пространства, отвечающее потребностям и образу жизни жителей. Мы признательны экспертам за высокую оценку нашего объекта, - прокомментировал директор по маркетингу LEGENDA Всеволод Глазунов.

Всеволод Глазунов. Фото:Пресс-служба LEGENDA Intelligent Development.

«LEGENDA Героев» - жилой smart-квартал, реализуемый в Южно-Приморской части Санкт-Петербурга. Проект реализуется в два этапа, первый из них уже завершен. Главная ценность дома – квартиры с видом на Финский залив, Дудергофский канал и Южно Приморский парк. Архитектура проекта, выполненная мастерской «Евгений Герасимов и партнеры», формирует закрытую территорию комплекса, три просторных внутренних двора и линию коммерческих помещений.

В каждом корпусе - две жилые секции с общей центральной входной группой. Это место, в котором пересекаются все пешеходные маршруты: вход в здание, во двор и в жилые секции. Поэтому здесь предусмотрен многоуровневый контроль доступа, например, вызывать лифт можно только с помощью индивидуального чип-ключа. Входная группа имеет современный дизайн, который созвучен архитектуре комплекса: здесь расположены зона почтовых ящиков, просторные колясочные, стойка ресепшен и пункт охраны.

Внутренняя территория благоустроена в стиле североевропейских парковых зон: здесь есть места для активного досуга со спортивным полем, беседками, детскими площадками, велодорожками и городским огородом. Благодаря геопластике, которая позволяет высаживать взрослые деревья, во дворе создается максимально природный ландшафт.