Сломанный колокол, маски на подбородке и полуобнаженная Лобода. Главные моменты праздника «Алые паруса»

Главный выпускной страны, по традиции, удивил великолепным шоу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В ночь с 25 на 26 июня в центре Петербурга было жарко. Ревущие басы, взрывы смеха, радостные голоса и рокочущие залпы салюта - это пришел в Северную столицу главный праздник выпускников всей страны, "Алые паруса". Побывали там и журналисты "Комсомолки" - и теперь готовы рассказать, как это было.

Начался праздник с гигантского столпотворения на Невском проспекте. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ПРАЗДНИК БЕЗ ГАЛСТУКОВ

Начался праздник с гигантского столпотворения на Невском проспекте. Вчерашние школьники захватили главную улицу Петербурга практически полностью - толпа растянулась до самой реки Мойки, где выставили кордоны, ОМОН и пропускные пункты.

Первое, что бросилось в глаза - практически полное отсутствие торжественных нарядов. На весь Невский при беглом нашелся ровно один паренек в белой рубашке и пиджаке. Паренек назвался Даниилом и, смущаясь, объяснил: взял классическую "тройку" напрокат на два дня и решил, раз уж за все уплачено, отгулять оба. В костюме Даниил обливался потом, но мужественно терпел.

На входе проверяли сумки и... наличие медицинской маски. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Вы знаете, на самом деле это уже себя изжило - чтобы на "Алые паруса" дети обязательно приходили в нарядах, - пояснила нам чуть позже одна из педагогов-сопровождающих. - Опыт - он же передается из поколения в поколение. У меня вот в классе, например, были девочки, которые собирались надеть шпильки. Я отговорила и не ошиблась - нам организаторы дали такой маршрут, что мы шли по Питеру пешком несколько километров - через Марсово поле и на Миллионную. В платьях и пиджаках, да по такой жаре - не дошли бы.

Да, забыли сказать - всю Дворцовую перед праздником разбили на сектора. Каждый сектор достался определенной группе выпускников. По идее, делалось это для того, чтобы развести потоки людей и не создавать массового сборища - но в итоге все празднующие все равно слились в одну гигантскую толпу. Но это мы уже немного забегаем вперед.

Маски у некоторых школьников были припасены в самых неожиданных местах. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ДВОЙНОЙ КОНТРОЛЬ

Для выпускников организовали двойной контроль - КПП стояли и на входе в каждый сектор и непосредственно на подступах к Дворцовой. Смотрели сумки, смотрели карманы - а вот на маски не смотрели, хотя периодически народу через мегафон напоминали о том, что носить их нужно обязательно. На наш вопрос о том, почему так происходит, полиция пожала плечами и посоветовала поискать ответа у организаторов.

Как бы то ни было, уже к 20:00, за два часа до начала главного шоу, на Дворцовой собралась огромная толпа вчерашних школьников. Ребята веселились, но как-то без огонька - разбившись на группки, они занимались своими делами: словно бы разогревались перед началом основного действа.

- На самом деле многие просто перегорели, - пожаловалась нам Елизавета Андреевна, педагог-организатор из 418 школы. - Очень много непонятного было с этим праздником - то ли он состоится, то ли не состоится. Так что ждать ребята его, конечно, ждали, но без особого энтузиазма. У меня, например, двое даже отказались идти. Вы представляете, хотели перепродать свои билеты! Мы им этого сделать, конечно, не дали - отправили билеты обратно в комитет по образованию.

Сцена была космическая. Фото: Артем КИЛЬКИН

Впрочем, перегорели или не перегорели, а понемногу народ раскачивался - отчасти благодаря ведущим, отчасти - сам по себе. Мы, например, повстречали в толпе целую команду выпускников Кронштадтского морского кадетского военного корпуса - вот уж кому точно не страшны оказались ни жара, ни "ковид".

- Хочешь, песню споем? - сходу предложил главный заводила Влад Нецвет. Он пришел на праздник прямо в своем кадетском кителе, надетом на красную футболку - по уставу, конечно, не положено и даже наказуемо, но сегодня, в последний в жизни раз, можно. - Нашу!

Для гостей была бесплатная вода. Фото: Артем КИЛЬКИН

И действительно спели: выстроились в ряд, обнялись за плечи и затянули "Экипаж - одна семья...". А закончив - отправились дальше, заводить народ и размахивать специально принесенным с собой флагом военно-морского флота СССР.

ГОРОД ВЫСТОИТ?

К 22:00, когда к выпускникам вышел бессменный ведущий "Алых парусов" Иван Ургант, к сцене было уже не пробиться. Температура даже поздним вечером не упала ниже +24, поэтому зажатые в середине толпы чувствовали себя словно в огромной духовке. Организаторы не скупились на воду - ее раздавали бесплатно в любых количествах - но некоторым этого оказалось мало. В разгар концерта случилось первое ЧП - одной из выпускниц стало дурно. Девушку экстренно затащили прямо через заборчик в зону для работы СМИ, отпоили, успокоили - оказалось, она больше испугалась внезапно накатившей слабости - и отправили вместе с подоспевшим фельдшером скорой помощи.

Губернатор Александр Беглов по традиции должен был ударить в колокол, но неожиданно оборвалась веревка. Фото: Артем КИЛЬКИН

О коронавирусе, который каждый день бьет печальные рекорды, старались неё вспоминать, хотя иногда актуалочка, что называется, прорывалась. Например, губернатор Александр Беглов перед тем, как энергичным движением оторвать веревку у колокола, звоном которого традиционно открывается праздник, вольно или невольно произнес символическую фразу: понадеялся, что "город выстоит".

Ближе к полуночи сгущались не только тучи... Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

Не удержался от стеба над ситуаций и сам Иван Ургант - похвалил выпускников за соблюдение масочного режима и социальной дистанции (как вы, наверное, догадываетесь, ни того ни другого не было и в помине).

Ведущий Иван Ургант, разглядывая толпу, не удержался и пошутил по поводу масочного режима. Фото: Артем КИЛЬКИН

Зато с технической точки зрения праздник превзошел все ожидания. На сцене творилось нечто невообразимое: то кружились в легком танце воздушные гимнасты, то парила гигантская фигура космонавта.

Jony. Фото: Артем КИЛЬКИН

Кумир молодежи Ваня Дмитриенко спел одну из песен, летая на качелях, а во время выступления Niletto в воздухе кувыркались танцоры, одетые в костюмы горных лыжников.

Niletto "остудился" на сцене. Фото: Артем КИЛЬКИН

Не обошлось, конечно, и без странностей: например, во время выступления Светланы Лободы (она, кстати, стала хэдлайнером концерта и вышла к народу в ультракоротком сверкающем платье) под песню "Твои глаза" на огромные экраны вывели анимированное изображение... Гигантской гориллы. Может, это было такое переосмысление "Кинг Конга" - мы не поняли, объясните в комментариях.

Светлана Лобода. Фото: Артем КИЛЬКИН

Кстати, если у кого-то возник вопрос, когда кумирами молодежи успели стать Светлана Лобода и Ирина Дубцова, спешим обрадовать: вошедшие в раж выпускники с удовольствием подпевали и "Твоим глазам" и "Москве-Неве" и прочей классике русской эстрады.

Ирина Дубцова спела для выпускников свои хиты. Фото: Артем КИЛЬКИН

Да и истинно молодежных исполнителей было хоть отбавляй: кроме Дмитриенко и Niletto народ раскачивали JONY, DABRO и группа Cream Soda. Солистка последней, Анна Романовская, к слову, порадовала еще и откровенным нарядом: обтягивающим нежно-розовым боли, сквозь которое просвечивала обнаженная грудь.

Веселье продолжалось до утра. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Завершился праздник на ударной ноте: под разноцветные залпы салюта по Неве прошел его главный символ - бриг под алыми парусами. Выпускники встретили его бурей аплодисментов.

Шоу завершилось проходом брига с алыми парусами по Неве. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Около часа ночи грандиозное действо завершилось. Но сам праздник не закончился - вчерашние школьники отправились гулять по Северной столице и встречать рассвет. Впереди у них много интересного - пожелаем же им удачи.