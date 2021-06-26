Колонну велосипедистов с резиновыми женщинами заметили под Петербургом Фото: принтскрин видео.

Под Санкт-Петербургом заметили необычную колонну велосипедистов с резиновыми женщинами. Утром в субботу, 26 июня 2021 года, водители на Новоприозерском шоссе обратили внимание на толпу мужчин, которые, водрузив надувных подруг себе на шеи и спины ехали по обочине дороги.

- Лишенные женской ласки велосипедисты притормозили поток машин на Новоприозерском шоссе, - сообщили очевидцы.

Шокированные необычным зрелищем автомобилисты стали притормаживать, чтобы внимательно рассмотреть и, возможно насладиться, экстравагантной колонной.

- Как же скучно я живу, - заметил один из пользователей социальных сетей, посмотрев видео.

- Сколько же в Питере людей с отклонениями, - возмутился петербуржец.

В действительности, ничего необычного в этом потоке нет. В Лосево под Петербургом 26 июня проходит ежегодное мероприятие под названием "Bubble Baba Challenge". Сначала участники устраивают заезд с надувными женщинами до места сбора, а после начинается соревнование - сплав на резиновых подругах по порогам Вуоксы.

Смотреть видеосюжет Велосипедистов с надувными женщинами заметили под Петербургом

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Резиновые женщины устроили пикет у Мариинского дворца

Надувные дамы митинговали против свалки «Новоселки», которая портит воздух в Приморском районе Петербурга (подробности)