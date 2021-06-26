Умерла Наталья Попова, звезда фильма "Двенадцать месяцев" и заслуженная артистка России

Умерла народная артистка РСФСР Наталья Попова / Фото: Театр Балтийский дом

В Санкт-Петербурге умерла Наталья Повова, звезда фильмов "Двенадцать месяцев", "Прощай, шпана замоскворецкая" и "Наш бронепоезд". Заслуженная артистка России скончалась на 73-м году жизни. Об этом в субботу вечером, 26 июня 2021 года, сообщили ее близкие в социальной сети.

- Наталья Ивановна... Мастер моего курса... Нет слова... Светлая память Вам. Спасибо за все, - написала актриса Ольга Лебедева.

Наталья Попова скончалась в результате тяжелой болезни. У нее был коронавирус. На данный момент о месте и времени прощания с артисткой ничего не сообщается.

Артистка скончалась от коронавируса / Фото: Стоп-кадр фильма "Двенадцать месяцев"

Наталья Попова окончила Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии, после чего служила в Театре юного зрителя. В 1975 году была принята в труппу Ленинградского государственного театра им. Ленинского Комсомола, ныне известный как "Балтийский дом". Также она преподавала актерское мастерство в Санкт-Петербургском государственном университете культуры и искусств.

За свой талант в 1983 году получила звание заслуженной артистки РСФСР. Также обладает высшей театральной премией Петербурга "Золовой софит". Победитель в номинации «Лучшая женская роль второго плана» за роль Мамаши в спектакле «Калека с острова Инишмаан» в постановке Борислав Чакринова. Театр-фестиваль «Балтийский дом»