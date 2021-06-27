Умер Андрей Михайленко, реставратор собора святого Петра и Павла и театра имени Комиссаржевской

Реставратор скончался в Петербурге Фото: vk.com/soyuz_restavratorov

В Санкт-Петербурге умер Андрей Михайленко - архитектор-реставратор, один из учредителей Союза реставраторов Санкт-Петербурга. О его кончине сообщают коллеги.

- Андрей Михайленко был автором проектов реставрации Военно-Медицинской Академии, ограды Летнего дворца в Кронштадте, здания Офицерского собрания в Кронштадте, особняка Сиверс, - сообщают в союзе реставраторов.

Архитектор также принимал участие в реставрации Нарышкина бастиона, Екатерининской, Никольской куртины, Артиллерийского цейхгауза, собора святого Петра и Павла, в том числе и купола храма - в Петропавловской крепости, бывшего здания Торгового дома братьев Елисеевых, театра имени Комиссаржевской, Успенского собора в Тихвине.

В союзе реставраторов принесли соболезнования семье и близким Андрея Михайленко.

О причинах его смерти не сообщается