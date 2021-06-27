«Из-за большого спроса людям приходится ждать очередь на вакцинацию»: В Петербурге начнут прививать людей в шатрах на улице

В городе открывают новые пункты вакцинации Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге в два раза вырос спрос на вакцинацию от коронавируса. Из-за этого все развернутые пункты, где можно сделать прививку, испытывают большую нагрузку. А людям приходится ждать очереди. На фоне этого в городе планируют в июле открыть еще 17 новых пунктов вакцинации. Некоторые из них разместят прямо на улице.

- Будет открыто еще 17 пунктов вакцинации, - рассказал "КП-Петербург" директор городского центра медицинской профилактики Дмитрий Ченцов. - Кроме того, пункты вакцинации появятся еще в двух торговых комплекса: «Заневский каскад» и «Французский бульвар», еще два ТЦ рассматриваются. Пункт в «Заневском каскаде» откроется 28 июня в 10:00 утра. Также примерно к 10 июля будут открыты два больших шатра на улице. Их место еще не определено.

По словам Дмитрия Ченцова, к вакцинации будут привлекать частников.

- Темпы вакцинации очень сильные, сейчас в два раз выше спрос и люди стоят в очередях почти везде, - пояснил Дмитрий Ченцов. - Заболеваемость растет, участковые терапевты очень сильно заняты выездами к болеющим. Наши пункты, несмотря на то что могут переварить до 20 тысяч человек в сутки максимально, они обескровлены, персонала не хватает. Поэтому мы хотим открывать новые места с привлечением частных коммерческих структур.

Дмтрий Ченцов уточнили, что сейчас в городе можно привиться только вакциной «Спутник V». Когда появится альтернатива, пока неизвестно.