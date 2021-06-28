Лед, любовь, абьюз и звездные спортсмены: Ягудин и Медведева снялись в сериале «Последний аксель»

В сериале «Последний аксель» будет много тяжелых сцен. Фото: предоставлено SPACE Production.

Чем живут звезды олимпийской величины? Сами спортсмены не всегда готовы делиться подробностями личной жизни и рассказывать о трудностях, с которыми они сталкиваются на своем пути. «Изнанка» большого спорта полна драматических моментов и не зря зачастую они ложатся в основу фильмов и сериалов. Осенью на платформе MEGOGO выходит восьмисерийная драма «Последний аксель» (производство «SPACE Production») о фигурном катании. «Комсомолка» побывала на съемках.

«НЕ ПЫТАЛИСЬ ВЫВЕРНУТЬ НАРУЖУ ЧЬЮ-ТО ЖИЗНЬ»

- Про спорт картин много, но именно про фигурное катание мало. Это очень сложно снимать. Тут все травмоопасно, но к счастью, пока обходится без травм, - рассказывает режиссер Анарио Мамедов.

«Последний аксель» выйдет уже этой осенью. Фото: предоставлено SPACE Production.

Работа над «спортивным кино» для него не в новинку. В 2008 году он был одним из тех, кто снимал сериал «Жаркий лед» с Екатериной Гусевой и Романом Костомаровым. Теперь в центре сюжета история о фигуристке Кате (играет выпускница Театрального института им. Щепкина 2021 года Ангелина Загребина) из Ульяновска. Она живет с деспотичным отцом и сестрой. После его загадочной смерти, чтобы сестра не застряла в интернате, Катя на последние деньги уезжает в Москву. Девочка едет к жесткому тренеру Марине Артаковой (Елена Подкаминская), которая создает чемпионов. Она мечтает победить и получить грант, который обеспечит их с сестрой.

- «Последний аксель» - история мечты, когда девушка приезжает из провинции и становится чемпионкой. Люди любят наблюдать за чужими стараниями, успехами, неудачами, - отмечает Анарио Мамедов.

К выбору главной героини подошли основательно: на ее поиски потратили больше полугода. Нужна была не только талантливая актриса, но и способная уверенно держаться на коньках.

Претендентку на главную роль искали больше полугода. Ей стала выпускница театрального института им. Щепкина 2021 года Ангелина Загребина. Фото: предоставлено SPACE Production.

- Ангелина была на пробах еще до того, как я присоединился к проекту. Я пересматривал пробы, потом снова ее пригласил, пообщался. Вроде бы было неплохо, но еще продолжали поиски. Потом она пришла в третий раз, и я окончательно убедился, что это и есть главная героиня. Весь этот процесс растянулся где-то на 8 месяцев, – вспоминает режиссер.

Сериал еще не вышел, но он уже потихоньку начинает обрастать слухами. Один из них – в истории Кати из Ульяновска есть некая параллель с фигуристкой Алиной Загитовой. Олимпийская чемпионка родилась в Ижевске, в семье хоккейного тренера, а уже в тринадцать лет переехала в Москву, чтобы тренироваться у Этери Тутберидзе.

- Возможно, авторы вдохновлялись реальными событиями. Параллели будут, но мы не пытались взять чью-то жизнь и вывернуть ее наружу, - объясняет режиссер. - Получился такой собирательный образ. Круто, когда вымысел совпадает с реальностью.

Интригует еще и то, что в сериале появится другая подопечная Тутберидзе - двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева. Она сыграет саму себя, но на коньках в сериале ее никто не увидит.

ОБРАЗЫ ТУТБЕРИДЗЕ И ВИНЕР

Съемки в Петербурге проходят в СК «Юбилейный». На часах 22.00, и это обычное дело. С утра до вечера лед занят, поэтому киношники могут работать только по ночам. В день, когда мы оказались на площадке, снимали сцену с награждением фигуристок. На трибунах сидит массовка - они играют болельщиков и по команде начинают громко аплодировать и кричать.

Большинство сцен «Последнего акселя» снимали в СК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. Фото: предоставлено SPACE Production. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На льду в этот момент появляются фигуристки. По очереди они занимают свои места на подиуме. Следом за ними выходит Елена Подкаминская – она играет тренера Марину Артакову. По сюжету в прошлом она была спортсменкой, но, не добившись больших высот, решила реализовывать себя за счет других. Поэтому все, кто находится рядом с ней, должны быть лучшими: сын (актер Федор Федотов, играл главного героя в фильме «Серебряные коньки») – чемпионом, ученицы – чемпионками.

Елена Подкаминская сыграет грозного тренера Артакову, а Федор Федотов ее сына. Фото: предоставлено SPACE Production.

- Для меня Артакова - незаурядна и противоречива: внутренне - это человек высокой духовности, нравственности, честности и справедливости. А внешне – строгая и непримиримая к слабости, расхлябанности и несистемности, - признается Елена Подкаминская. Страдать, говорить, что устала, что что-то не может и сделает завтра – это не про нее! Опираясь на свой опыт, ее героиня ведет себя жестче по отношению к девочкам.

Актриса отмечает, в жизни она совершенно другой человек: любит добрую атмосферу. Но в спорте высоких достижений все немного иначе. Поэтому прежде чем приступить к репетициям, она долгое время «лепила» свою героиню, наделяла ее разными качествами, чтобы получился полноценный образ.

Еще до съемок в «Последнем акселе» у нее был опыт в пилоте, где ей пришлось играть прототип Ирины Винер – тренера по художественной гимнастике. По словам актрисы, она посмотрела все передачи с ней, выписала огромное количество ее фраз, понаблюдала за ее отношениями с девчонками, за тренировками. Все это ей, безусловно, пригодилось.

- Перед съемками «Последнего акселя» также много посмотрела видео материалов с Этери Тутберидзе, хотя режиссер меня предупредил, что в фильме не идет речь о конкретном прототипе. Но погружение в ее мимическую, интонационно-речевую и пластическую форму существования мне очень помогло в создании образа моей героини, - не скрывает Подкаминская.

Карина Разумовская и Елена Подкаминская. Фото: предоставлено SPACE Production.

Интересно, что у Артаковой есть коллега – Вера Токарева. Полная ее противоположность. Эта роль досталась одной из самых популярных петербургских актрис Карине Разумовской.

- Артакова кнут, а моя героиня пряник. Хотя к финалу проекта из-за семейных обстоятельств пряник станет более жестким, - смеется Карина. - Если Ленин персонаж заострен на победу, то мой на верное внутреннее состояние подопечных. Она теплый человек. У нее проблемы в личной жизни, так как она сублимировала все в работу и оставила остальное на второй план. Мне это не совсем близко. Но это интересно, есть что поиграть.

КСТАТИ

Алексей ЯГУДИН: «Понял, что не хочу заниматься бизнесом»

Несмотря на то, что Ягудин всячески открещивается от того, что он консультант сериала, создатели «Последнего акселя» очень часто с ним советуются по тем или иным вопросам. - Последние годы моя жизнь связана с работой в театре. В какой-то момент я понял, что не хочу заниматься бизнесом, не хочу тренировать 24 часа в сутки, а хочу развиваться в творческом направлении. И съемки в сериале - это тоже творчество, - признается Алексей Ягудин. – Сериал, прежде всего о людях, раскрывает много проблем, которые возникают вне спортивной площадки. Все они жизненные.

- Я читал сценарий, делал какие-то поправки. Помню, поехал комментировать Чемпионат мира по фигурному катанию, а мне в два ночи пишут: «Алексей, вы не спите?». Я пишу: «нет». «Скажите, а если спортсмен коленом коснулся, это считается полным падением?» Ответил, что нет, - улыбается спортсмен. – Когда я на площадке, стараемся анализировать текст, что-то добавлять. Интересно посмотреть, что получится.