В Петербурге партия «Новые люди» собрала активистов на политический опен-эйр

Всего в креативных сессиях приняло участие около 200 человек в возрасте от 18 лет.

На въезде в Пушкин прошел двухдневный политический опен-эйр партии «Новые люди». Прямо на открытом воздухе активисты обсуждали городские проблемы и презентовали проекты, касающиеся экологии, городской экономики и социальной сферы. Лучшие идеи войдут в программу, с которой партия пойдет на выборы.

- Мы строим партию «Новые люди» не сверху вниз, как это происходило со всеми политическими объединениями старого образца, а снизу вверх. Потому что люди – важнее. Команды инициативных горожан сами решают, что они хотят поменять в масштабе региона и даже страны, - рассказал зампред партии «Новые люди» Александр Даванков.

Всего в креативных сессиях приняло участие около 200 человек в возрасте от 18 лет, многие из них – студенты петербургских вузов. Но среди активистов и сторонников партии далеко не только молодые люди. Как отметила руководитель регионального отделения партии «Новые люди» Ксения Горячева, опен-эйр призван наладить диалог между поколениями.

- Партия «Новые люди» старается объединить опыт представителей разных поколений. В эти выходные собрались люди и 30, и 60 лет. Как раз благодаря таким опен-эйрам мы хотим наладить диалог между теми, кто хочет перемен для нашей страны, - рассказала Ксения Горячева.

На площадках опен-эйра активисты смогли пообщаться с будущими кандидатами «Новых людей» на выборах в Законодательное собрание Петербурга и Госдуму. Например, с одним из региональных лидеров партии, общественным деятелем Дмитрием Павловым. Он рассказал активистам о своем опыте организации массовых спортивных мероприятий.

Мастер-класс на тему создания личного бренда провела врач Дарья Садовская, соавтор книги «Covid Positive» - одного из первых пособий о коронавирусе для обычных пациентов. Президент футбольного PR-агентства Игорь Шумилин рассказал о продвижении в спортивной сфере, председатель благотворительного фонда «С любовью в сердце» Павел Любимов затронул тему налогообложения. Другие мастер-классы были посвящены ораторскому мастерству, организации мероприятий, продюсированию проектов. В партии отмечают, что приобретенные знания пригодятся активистам во время предвыборной кампании – уже скоро они будут участвовать в ней в качестве агитаторов, сборщиков подписей, наблюдателей.