«Когда дочь забеременела от него, они стали жить вместе»: Под Петербургом падчерица вышла замуж за отчима, но он вернулся к ее матери и убил ее

Любовный треугольник. Мужчина бегал от матери к дочке и обратно Фото: из социальной сети

Под Петербургом в Ленобласти следователи разбираются в похождениях 31-летнего Александра, от которой даже у создателей «Санта-Барбары» волосы бы встали дыбом. Неприметный водитель сумел охмурить 40-летнюю жительницу деревни Луги Юлию и ее 19-летнюю дочь Марию одновременно. Сперва он женился на Юлии, а уже потом на своей падчерице. Девушка родила ему двоих детей, но тут он неожиданно решил вернуться к ее матери. Когда молодая жена попыталась его остановить, он ее задушил. О том, как развивалась эта сумасшедшая история, «КП-Петербург» узнала из первых уст – от Юлии, которая осталась теперь без мужа-зятя и без дочери, но с двумя внуками…

«Я ВЫШЛА ЗА НЕГО ЗАМУЖ, А ПОТОМ МОЯ ДОЧКА ОТ НЕГО БЕРЕМЕННА»

Эта история началась в 2017 году, когда Маше было 15 лет. Девушка пропала из дома, ее мать Юлия била во все колокола. К исчезновению подростка подключилась полиция. И вскоре беглянку нашли. Оказалось, что она сбежала с тем самым водителем Александром. Девушка тогда еще не достигла 16 лет, поэтому на Александра возбудили уголовное дело за интим с несовершеннолетней.

Горе-Ромео охмурил и мать, и дочь Фото: СОЦСЕТИ

- Маша сбегала из дома с 12 лет, постоянно я ее искала вместе с полицией, - призналась «КП-Петербург» мать девушки Юлия. – На Александра завели дело, я общалась с ним через адвоката. Потом прошел суд, в колонию его отправлять не стали. И в итоге фокус с дочери он переместил на меня. Стал за мной ухаживать. Я была не против и уже в 2018 году мы с ним поженились.

Так необычная семья стала жить вместе. Но брак приказал долго жить. Через год Юлия узнала, что ее дочка Маша беременна… Девушка поначалу говорила, что отец будущего ребенка – ее приятель. Но на 8 месяце беременности призналась, что ее совратил отчим – тот самый Александр, с которым она сбегала от матери.

Александр женился сначала на Юлии Фото: СОЦСЕТИ

- В 2019 году, когда я узнала, кто отец ребенка, мы с Сашей развелись, - продолжает Юлия. – Маша родила сына, но бросила его, оставив жить со мной. Вместе с Сашей они стали жить отдельно от меня, а я воспитывала их ребенка. В 2020 году Саша поженился уже на моей дочери. Она забеременела от него второй раз. Второго ребенка она родила 8 месяцев назад. Они жили втроем – Саша, моя дочка и их малыш. Первого их сына воспитывала я одна.

«ОТ ДОЧКИ ОН ВЕРНУЛСЯ КО МНЕ»

В семье Александра и его падчерицы-жены в последнее время начался разлад. Пара все время ругалась. В итоге незадолго до убийства Александр ушел от своей жены и вернулся к ее матери - к своей бывшей супруге…

- Я понимала, что он хочет возобновить отношения со мной, - продолжает Юлия. – С моей дочкой у них в последнее время были скандалы. А я воспитывала его первого ребенка, поэтому он вернулся жить ко мне. Я сказала дочери, чтобы она разводилась с ним. И даже сама от ее имени отнесла документы на развод. Но она не спешила. Ей нравилось «портить Саше кровь». Он ей все время звонил и просил разрешения увидеть младшего сына. А она требовала от него деньги, хотя он и так обеспечивал детей. Он вспыльчивый, но добрый…

Девушка родила от своего отчима Фото: СОЦСЕТИ

В марте Александр снова поехал к Маше, чтобы увидеться со своим младшим сыном. Тогда, по версии следствия, и разыгралась трагедия. Мужчина задушил молодую жену, а после, как ни в чем не бывало, вернулся жить к ее матери со своим младшим ребенком.

- В день предполагаемого убийства я разговаривала с дочкой, я знала, что они поругались, но из-за чего - она мне не сказала, - делится Юлия. – После случившегося Саша сильно изменился: нервничал постоянно, стал много пить. Ругался со мной, не ночевал дома. Что касается дочери, я думала, что она пропала.

«ПРЯТАТЬ ТРУП ДОЧКИ Я НЕ ПОМОГАЛА»

В Сети сейчас до сих пор висит пост с просьбой помочь найти пропавшую Машу. Однако сама Юлия следователям якобы сказала, что знала о том, что дочь убита и даже ездила с Александром закапывать ее тело. В разговоре с «КП-Петербург» Юлия отказалась от этих показаний.

- Александр сбежал, его ловили сыщики. И информацию о том, что я знала об убийстве дочери, разместили, чтобы его найти, - уверяет женщина. – И сейчас сыщики его задержали. Он ее убил, потому что она его окончательно довела. Она у меня была хулиганкой, стояла на учете в полиции. Были одни проблемы с ней. Маша испортила много крови всем. За детьми своими она не смотрела, не ухаживала. Сейчас обоих ее сыновей воспитываю я. А Сашу будут судить за ее убийство.

По версии следствия - девушка убита Фото: СОЦСЕТИ

По словам Юлии, с Александром она не планирует жить после его освобождения. Но отказывать от его детей, своих внуков, она не собирается.

Тело Марии следователи пока так и не нашли. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В СУ СКР по Ленинградской области это дело не комментируют.