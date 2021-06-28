«Рыжая» катастрофа: почему в России все в ржавчине. Фото: pixabay.

Ржавчина - практически неотъемлемая часть любого российского индустриального и городского пейзажа. И часть опасная. Согласно подсчетам экспертов, в год наша страна из-за коррозии теряет порядка 3 процентовВВП. Для понимания - это триллионы рублей. Откуда берется «рыжая болезнь», почему расползается, словно пожар, и как ее остановить - разбиралась «КП в Петербурге».

МОЯ РЖАВАЯ ХАТА С КРАЮ

Начнем, пожалуй, с минуты истории. Все дело в том, что коррозия - это не просто неприятного вида налет, который в разы сокращает срок службы металлических изделий и объектов, это серьезная опасность. Зачастую распространение ржавчины приводит к чудовищным последствиям и человеческим жертвам. Наглядный тому пример - инцидент в городе Чусовой Пермского края. В 2005 году там рухнула крыша общественного бассейна «Дельфин». Погибло 14 человек, из них 10 детей. Еще 12 человек оказались на больничной койке. Расследование трагедии показало, что причин обрушения было множество, но главной стал разрыв несущей балки: металл разъела коррозияи в один злополучный день балка попросту не выдержала собственного веса.

Другой пример - печально известный Басманный рынок в Москве, который в 2006 году буквально сложился, словно карточный домик. Здесь последствия были еще ужаснее - 68 погибших. Одним из главных факторов следствие назвало коррозионный износ несущих элементов: некоторые балки, на которых покоилась крыша, оказались изъедены коррозией на 50 процентов.

Василий Бочаров, генеральный директор компании Zinker. Фото: личный архив.

- К сожалению, ко всем без исключения трагедиям, где коррозия металла становится основной причиной, приводит бесхозяйственность, - объясняет генеральный директор ООО «Цинкер» Василий Бочаров. - Такое понятие, как регулярный контроль, у нас отсутствует в принципе, потому что, как правило, в строительстве крупных объектов задействованы государственные деньги или деньги инвесторов, поэтому тем, кто непосредственно должен отвечать за состояние объекта, делать это попросту невыгодно. И самое печальное, что эта проблема уже давно приобрела у нас ментальный характер, то есть закрепилась на уровне мышления. Могу привести простой пример из собственного опыта. Когда мы участвуем в промышленных выставках - презентуем нашу разработку, антикоррозионный состав «Цинкер»,ко мне часто подходят директора, генеральные подрядчики и прочие люди, непосредственно несущие ответственность за состояние объектов. И практически всегда я слышу одну фразу: «Какая у вас технология интересная! Надо бы свою машину от ржавчины так обработать». То есть у человека доминирует частный интерес, а про подведомственные объекты он даже не вспоминает.

ЗЕЛЕНАЯ КРАСКА КАК СИМВОЛ СТРАНЫ

Дальше - больше. По словам Василия Бочарова, из-за такого подхода к защите металлических объектов от коррозии проблемы множатся, словно снежный ком. К примеру, открывается огромный простор для разного рода спекуляций под видом реальной работы.

- Те, кто живет в Москве, прекрасно знают, что каждый год там проводится масштабная «покрасочная» кампания, - рассказывает эксперт. - Одни и те же люди одной и той же темно-зеленой краской красят заборы, лавочки, фонарные столбы и так далее. Каждый год. Притом что краска реальной защиты от ржавчины не дает. Возникает вопрос: почему бы не напрячься немного, не изучить рынок и не выбрать какое-нибудь другое, более надежное и долговечное средство? Ведь они есть и в очень большом количестве. Часто в качестве аргумента выступает цена, ведь есть дешевые составы. В момент покупки все думают только об экономии здесь и сейчас, но уже через пару лет защитный слой придется обновлять. И где здесь экономия? Да, Zinker, безусловно, стоит дороже, но зато он исключает из цепочки расходов дальнейшие ремонтные работы, расходы на обновление слоя. Речь идет о гарантированной, подтвержденной научными исследованиями защите на десятки лет. Но это просто никому не нужно, ведь на темно-зеленую краску каждый год исправно выделяются деньги.

Пример объекта, защищенного по технологии цинкирования (ферма, Ставропольский край). Фото: из личных архивов компании.

Как быть? Стратегия простая и сложная в одно и то же время: нужно взять коррозионные процессы под жесткий контроль или изменить подход к финансированию строительства крупных объектов, чтобы люди, которые непосредственно за них отвечают, были заинтересованы грамотно выполнять свою работу хотя бы и под страхом материальной либо же конкретной уголовной ответственности. Однако, констатирует Василий Бочаров, для этого придется переломить восприятие проблемы, которое складывалось у наших соотечественников на протяжении десятилетий. Как это сделать, пока совершенно неясно.