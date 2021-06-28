«Не нравился плач малышки»: Мужчина издевался над недоношенной дочкой, размахивая ею, как куклой

Мужчину задержали за истязание младенца Фото: предоставлено героем публикации

В соцсетях на всю Россию прогремело видео из Смоленской области, на котором 34-летней отец жестоко трясет плачущую девочку, приговаривая: "Скучно же тебе было лежать!". Малышка извивается от боли в руках отца, а мать на заднем фоне плачет и просит мужа успокоиться. Но тот продолжает издевательства. Чудовищный ролик выложила в Интернет подруга матери малыша.

"ПОЛГОДА ИСТЯЗАЛ РЕБЕНКА"

- Я толком ничего о них не знаю, мы вместе лежали в палате после кесарева сечения в нашем Перинатальном центре на Покровке, - рассказала опубликовавшая видео в соцсетях. - Девочка у них родилась недоношенной - 2 килограмма, держали ее в больнице больше 2 месяцев, выращивали в инкубаторе. После выписки мы иногда переписывались с мамой ребенка, общались. И вчера поздно вечером она это прислала. Я испугалась и решила выложить в Сеть. Она из-за страха скрывала долгое время, что он и ее саму бил, а теперь над ребенком стал издеваться. А сейчас он уже край перешел, она видео и сняла.

Женщина намерена лишить родительских прав своего мужа Фото: предоставлено героем публикации

Обнародованное видео настолько шокировало горожан, что кто-то из них заговорил о том, чтобы устроить извергу самосуд. К счастью, следователи сработали оперативнее.

- С декабря 2020 года по июнь 2021 года 33-летний житель Новодугинского района, злоупотребляющий спиртными напитками, систематически наносил побои 6-месячной дочери, тем самым причиняя ей психические и физические страдания. При этом столь жестокие «методы воспитания» злоумышленник применял из-за громкого плача ребенка, - сообщили в СУ СКР по Смоленской области.

"ПОСЛЕ ПСИХБОЛЬНИЦЫ ЕГО КАК ПОДМЕНИЛИ"

"Комсомолка" нашла маму ребенка, снявшую видео, и узнала, как мужчина дошел до такого.

- Мы с Сашей знаем друг друга со школы, - рассказала "КП-Петербург" мать ребенка Елена. - Живем вместе 12 лет, у нас трое детей. Сыну - 5 лет, дочке три года и вот младшей - шесть месяцев. Раньше у нас все было хорошо: муж был адекватный, работал в Москве охранником. Бывало, ругались, как и все, но детей он никогда не трогал. Но недавно у него что-то произошло с головой.

Многодетный отец сорвался на младшей дочери Фото: предоставлено героем публикации

Насколько "недавно", Елена не уточнила, но рассказала, что Александр недавно вернулся из психбольницы, куда попал по решению суда за то, что во время застолья ударил топором родственника соседки.

- Он вернулся оттуда сам не свой, был агрессивный, - вздыхает женщина. - Бил только меня, а недавно произошел этот случай... снятый на видео.

Как вспоминает Елена, в тот день ничего не предвещало: муж держал дочку на руках, но она разревелась.

- Она капризничала, а я как раз среднюю дочь заплетала, - с ужасом в голосе говорит Елена. - И тут началось. Я подбежала, говорю: "Давай мне ее, я сама справлюсь", а он начал кричать, трясти дочь, замахиваться на меня стулом. Он ее сильно держал, от его пальцев у нее остались синяки.

Сейчас Александра арестовали. Ему грозит до 7 лет колонии. Елена планирует добиться лишения его родительских прав и воспитывать детей одна.