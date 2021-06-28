«Яблоко» поднимет мыс

Для «Яблока» Охтинский мыс – это такой политический форпост. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Такое решение было принято на закрытой части заседаний бюро партии «Яблока» на прошлой неделе в Петербурге.

Лидером списка в парламент Петербурга станет сам Николай Рыбаков. Вторым номером и главным «паровозом» партии в Петербурге будет депутат ЗакСа Борис Вишневский. Именно на его известность в городе делается ставка и он, по мысли партийных функционеров, потянет за собой партийный список. Кроме того, Вишневский пойдет кандидатом по одномандатному округу в Центральном районе и поборется за мандат депутата Госдумы тоже в центре Петербурга. Третье место в списке, возможно, достанется археологу Петру Сорокину, который вместе с Борисом Вишневским занимается лоббированием создания археологического музея, так называемого археопарка на Охтинском мысе.

- Тема Охтинского мыса и борьба с «Газпромом» – это сейчас главное, что есть у Бориса Вишневского, поэтому Сорокин его главный политический актив, - считает источник. Он отмечает, что для «Яблока» Охтинский мыс – это такой политический форпост, вокруг которого крутятся интересы Бориса Вишневского и выдвижение от партии Петра Сорокина позволит постоянно напоминать об этом во время избирательной кампании.

Он не исключает, что Сорокин будет выдвинут не только по партсписку, но и по одномандатному округу на Охте. Таким образом, «яблочники» хотят перевести тему борьбы за Охтинский мыс из районной, в общегородскую протестную повестку, а сама тема защиты «петербургской Трои» от «Газпрома» станет одним из главных пунктов предвыборной программы «Яблока».