Новые штрафы за неправильную парковку в Санкт-Петербурге с 29 июня 2021: Как и где забрать машину со штрафстоянки

С 29 июня 2021 в Петербурге будут по-новому штрафовать за неправильную парковку. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербург переходит на новую систему штрафов за неправильную парковку. Теперь выписывать протоколы за нарушение правил стоянки будет не ГИБДД, а Комитет по транспорту. Для работы со «штрафниками» создали Управление по выявлению административных правонарушений (УВАП). Рассказываем все про новые штрафы за неправильную парковку в Санкт-Петербурге с 29 июня 2021.

Ожидания от перехода на новый режим работы амбициозные. Предполагается, что это поможет навести порядок на улицах. Оставленные где ни попадя машины перестанут мешать общественному транспорту и уборочной технике. Решится проблема и с многострадальной зоной платной парковки. Она, к слову, и обнажила несовершенство в законодательстве: горожане нагло не оплачивали места и не получали штрафы 3000 рублей, ведь чиновники просто не могли получить данные о нарушителях от полиции.

В зоне платной парковки тоже разберутся - с теми, кто не оплачивает места. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Теперь пробел в законе восполнили, и Смольный сможет штрафовать не только нерадивых автомобилистов в зоне платной парковки, но и тех, кто бросает машину не по правилам в других местах.

КАК БУДУТ КОНТРОЛИРОВАТЬ?

Следить за обстановкой будут во всех зонах дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» и 3.28 «Стоянка запрещена» с установленной дополнительной табличкой 8.24 «Работает эвакуатор».

– Теперь с интервалом 15-20 минут в зоне действия знаков будут курсировать специальные автомобили с автоматической фотофиксацией. Делаем упор на стационарные камеры – они фиксируют картину раз в минуту, – отмечает вице-губернатор Петербурга Максим Соколов. – А еще заранее утвержденные маршруты будут обходить пешие инспекторы. Если они увидят нарушение, то оформят протокол задержания транспортного средства и вызовут эвакуатор.

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ ПРОТОКОЛ?

Если автомобиль эвакуировали, сначала нужно получить протокол о нарушении и разрешение забрать машину со штрафстоянки. Теперь сделать это можно в одном из четырех специальных пунктов по адресам:

- центр: 8-я Советская улица, 31/27

- юг: - проспект Ветеранов, 131

- север: проспект Просвещения, 54

- восток: Синявинская улица, 3.

ГДЕ ИСКАТЬ ЭВАКУИРОВАННОЕ АВТО В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ?

Машину нарушителя отправят на одну из двенадцати штрафстоянок:

- Шкиперский проток, 16, корпус 4, литера А

- Шушары, территория предприятия «Ленсоветовское», участок 451

- Петродворец, Ропшинское шоссе, 8, литера Ж

- Салтыковская дорога, участок 10

- Мебельная улица, участок 40 (юго-западнее дома 2, литера В)

- Петровская коса, 3, литера А

- 1-й Верхний переулок, 12, литера А

- Цветочная улица, 18

- улица Степана Разина, 11, литера Б

- дорога на Турухтанные Острова, 20, корпус 1

- Евгеньевская улица, 2, литера Б

- улица Салова, 45, литера Ф и Ж.

Узнать, на какую именно штрафстоянку увезли авто, можно по телефонам 8 (812) 680-33-32, 680-33-33.

КАКОЙ ШТРАФ?

3000 рублей. Если заплатить в течение 20 дней, то предоставят скидку 50 процентов. Оплатить штраф можно:

- в банке по реквизитам

- в почтовом отделении

- в мобильном приложении банка

- через портал госулуг.

СКОЛЬКО СТОИТ ШТРАФСТОЯНКА?

3004 рубля придется заплатить за услугу эвакуации, еще 54 рубля - за каждый час пребывания авто на штрафстоянке. Эту сумму выплачивают в момент получения машины.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Дворы зачистят от нарушителей

В июне в Петербурге заработал закон, по которому штрафовать будут за неправильную парковку во дворах, а именно: если машина перегородила проезд к мусорной площадке, пешеходным дорожкам, проходам к зданиям и входам в них. То же самое касается и авто, брошенных на газонах. Речь идет не столько о простом порядке, сколько о критических ситуациях, когда к дому не может подъехать скорая или пожарная машина.

За парковкой во дворах станут следить пристальней. Фото: Артем КИЛЬКИН

Следят за нерадивыми автомобилистами во дворах сотрудники Государственной административно-технической инспекции, они же и составляют протоколы. Для граждан штраф составляет от 3000 до 5000 рублей, для должностных лиц - до 40 000 рублей, а юрлица могут поплатиться суммой от 100 000 до 500 000 рублей.

действовать новые штрафы за неправильную парковку в Санкт-Петербурге с 29 июня 2021 Фото: Ольга МАКОВЕЦКАЯ

КСТАТИ

Сообщить о неправильной парковке можно на сервисе komtrans.spb.ru.