Новые штрафы за неправильную парковку в Санкт-Петербурге с 29 июня 2021: Как и где забрать машину со штрафстоянки

С 29 июня 2021 в Петербурге будут по-новому штрафовать за неправильную парковку.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Петербург переходит на новую систему штрафов за неправильную парковку. Теперь выписывать протоколы за нарушение правил стоянки будет не ГИБДД, а Комитет по транспорту. Для работы со «штрафниками» создали Управление по выявлению административных правонарушений (УВАП). Рассказываем все про новые штрафы за неправильную парковку в Санкт-Петербурге с 29 июня 2021.
Ожидания от перехода на новый режим работы амбициозные. Предполагается, что это поможет навести порядок на улицах. Оставленные где ни попадя машины перестанут мешать общественному транспорту и уборочной технике. Решится проблема и с многострадальной зоной платной парковки. Она, к слову, и обнажила несовершенство в законодательстве: горожане нагло не оплачивали места и не получали штрафы 3000 рублей, ведь чиновники просто не могли получить данные о нарушителях от полиции.
В зоне платной парковки тоже разберутся - с теми, кто не оплачивает места.
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Теперь пробел в законе восполнили, и Смольный сможет штрафовать не только нерадивых автомобилистов в зоне платной парковки, но и тех, кто бросает машину не по правилам в других местах.
КАК БУДУТ КОНТРОЛИРОВАТЬ?
Следить за обстановкой будут во всех зонах дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» и 3.28 «Стоянка запрещена» с установленной дополнительной табличкой 8.24 «Работает эвакуатор».
– Теперь с интервалом 15-20 минут в зоне действия знаков будут курсировать специальные автомобили с автоматической фотофиксацией. Делаем упор на стационарные камеры – они фиксируют картину раз в минуту, – отмечает вице-губернатор Петербурга Максим Соколов. – А еще заранее утвержденные маршруты будут обходить пешие инспекторы. Если они увидят нарушение, то оформят протокол задержания транспортного средства и вызовут эвакуатор.
ГДЕ ПОЛУЧИТЬ ПРОТОКОЛ?
Если автомобиль эвакуировали, сначала нужно получить протокол о нарушении и разрешение забрать машину со штрафстоянки. Теперь сделать это можно в одном из четырех специальных пунктов по адресам:
- центр: 8-я Советская улица, 31/27
- юг: - проспект Ветеранов, 131
- север: проспект Просвещения, 54
- восток: Синявинская улица, 3.
ГДЕ ИСКАТЬ ЭВАКУИРОВАННОЕ АВТО В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ?
Машину нарушителя отправят на одну из двенадцати штрафстоянок:
- Шкиперский проток, 16, корпус 4, литера А
- Шушары, территория предприятия «Ленсоветовское», участок 451
- Петродворец, Ропшинское шоссе, 8, литера Ж
- Салтыковская дорога, участок 10
- Мебельная улица, участок 40 (юго-западнее дома 2, литера В)
- Петровская коса, 3, литера А
- 1-й Верхний переулок, 12, литера А
- Цветочная улица, 18
- улица Степана Разина, 11, литера Б
- дорога на Турухтанные Острова, 20, корпус 1
- Евгеньевская улица, 2, литера Б
- улица Салова, 45, литера Ф и Ж.
Узнать, на какую именно штрафстоянку увезли авто, можно по телефонам 8 (812) 680-33-32, 680-33-33.
КАКОЙ ШТРАФ?
3000 рублей. Если заплатить в течение 20 дней, то предоставят скидку 50 процентов. Оплатить штраф можно:
- в банке по реквизитам
- в почтовом отделении
- в мобильном приложении банка
- через портал госулуг.
СКОЛЬКО СТОИТ ШТРАФСТОЯНКА?
3004 рубля придется заплатить за услугу эвакуации, еще 54 рубля - за каждый час пребывания авто на штрафстоянке. Эту сумму выплачивают в момент получения машины.
А В ЭТО ВРЕМЯ
Дворы зачистят от нарушителей
В июне в Петербурге заработал закон, по которому штрафовать будут за неправильную парковку во дворах, а именно: если машина перегородила проезд к мусорной площадке, пешеходным дорожкам, проходам к зданиям и входам в них. То же самое касается и авто, брошенных на газонах. Речь идет не столько о простом порядке, сколько о критических ситуациях, когда к дому не может подъехать скорая или пожарная машина.
За парковкой во дворах станут следить пристальней.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Следят за нерадивыми автомобилистами во дворах сотрудники Государственной административно-технической инспекции, они же и составляют протоколы. Для граждан штраф составляет от 3000 до 5000 рублей, для должностных лиц - до 40 000 рублей, а юрлица могут поплатиться суммой от 100 000 до 500 000 рублей.
действовать новые штрафы за неправильную парковку в Санкт-Петербурге с 29 июня 2021
Фото: Ольга МАКОВЕЦКАЯ
КСТАТИ
Сообщить о неправильной парковке можно на сервисе komtrans.spb.ru.