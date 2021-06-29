Эвакуированы 78 человек: теплоход со школьниками сел на мель в Петербурге

Прогулочный теплоход со школьниками сел на мель на Неве. Фото: vk.com/spb_today / Илья Громов

Почти 80 человек пришлось эвакуировать спасателям МЧС с севшего на мель теплохода. Вызов с сообщением о ЧП на воде поступил к ним ранним утром вторника. По словам звонивших, прогулочное судно застряло на Неве у Смольной набережной.

- 29 июня, 04:25: Центральный район, Смольная набережная, у дома 42 В, акватория реки Нева. Произошла посадка на мель прогулочного судна «Моя мечта» (тип «Москва 10»). На борту находится 85 человек. Проводится эвакуация на берег катерами Поисково-спасательной службы и МЧС. Погибших и пострадавших нет. Движению судов не мешает. К месту направлен автобус «Пассажиравтотранса», - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.

Через 50 минут эвакуация была завершена. Всего с севшего на мель теплохода сняли 78 человек, в том числе 63 подростка в возрасте от 16 до 18 лет. Всех эвакуированных разместили в автобусах. На борту теплохода остались только семеро членов экипажа.

- Розлива нефтепродуктов нет, - уточняют в МЧС.

На месте ЧП работают сотрудники водной инспекции. Причины инцидента устанавливаются. Проверку начала Северо-Западная транспортная прокуратура.