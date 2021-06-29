Читатели «Комсомолки» в Петербурге» выбирают «Медиаперсону 2021 года». Голосование

Выбираем «Медиаперсону года» в Санкт-Петербурге. Фото: Степан СТЕПАНОВ

Шесть лет назад «Комсомольская правда» дала начало красивой традиции, перекликающейся с имперским прошлым города. Раз в год известные и именитые петербуржцы надевали свои лучшие фраки или платья и отправлялись «Белый бал». В свет софита же выходили самые выдающиеся жители Северной столицы - чтобы получить премию «Медиаперсона года».

И даже бушующая лихорадка не сможет помешать мероприятию. В этом году церемония пройдет в онлайн-формате. Мы заботимся о здоровье наших гостей и хотим, чтобы у них остались только яркие эмоции. Поэтому премию вручат в эфире радио «Комсомольская правда в Петербурге» на 92.0 FM.

Особенный не только формат, но и состав жюри - в этот раз решающий голос будет за читателями и слушателями «Комсомольской правды». Мы запускаем голосование: вместе с вами мы выберем самого достойного петербуржца в каждой категории.

Голосование продлится до 00.00 18 июля 2021 года.

«НА ПЕРЕДОВОЙ»

Номинация «На передовой»: Арег Тотолян, Дмитрий Лисовец, Александр Семенов, Владимир Дедков, Александр Ситов, Дмитрий Лиознов, Олег Эргашев. Фото: Степан СТЕПАНОВ

Дмитрий Лиознов – тот, кто раскусил коронавирус (за руководство расшифровкой генома ковида в НИИ гриппа)

Александр Семенов, Владимир Дедков и Арег Тотолян – миротворцы в белых халатах (за помощь российским врачам за границей во время пандемии и службу в НИИ Пастера)

Дмитрий Лисовец, Александр Ситов и Олег Эргашев – защитники здоровья мегаполиса (за то, что с приходом коронавируса сумели удержать систему здравоохранения Петербурга от краха)

«ЧЕЛОВЕК У РУЛЯ»

Номинация «Человек у руля»: Борис Пиотровский, Виктор Борщев, Денис Четырбок (снизу). Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Борис Пиотровский – культурный дебютант (за яркий старт на новом поприще)

Денис Четырбок – депутат-оркестр (за спасение мини-баров, балконную амнистию и защиту животных)

Виктор Борщев - главный Карлсон Петербурга (за победу над сосульками на крышах)

«ДОБРОЕ СЕРДЦЕ»

Номинация «Доброе сердце»: Святослав Данилов, Антон Георгиев, снизу слева-направо - Дмитрий Иоффе и Гордей Деньщиков. Фото: Степан СТЕПАНОВ

Антон Георгиев – больше, чем врач (за спасение пациентов больницы Святого Георгия из пожара)

Святослав Данилов и Дмитрий Иоффе – таксисты от души (за помощь врачам в пандемию)

Гордей Деньщиков – самый добрый швей (за изготовление бесплатных масок в пандемию)

«АМБАССАДОРЫ ПЕТЕРБУРГА»

Номинация «Амбассадоры Петербурга»: Амир Ахундзянов, Елизавета Туктамышева Антон Лисов (снизу). Фото: Степан СТЕПАНОВ

Елизавета Туктамышева – воспламеняющая лед (за виртуозные номера и страстные образы)

Антон Лисов из «Литл Биг» – группа номер один (за оригинальность и юмор наперекор ковиду)

Амир Ахундзянов – олимпийский чемпион (за победу на Азиатской олимпиаде по физике в составе сборной России)

«ЦВЕТ КУЛЬТУРЫ»

Номинация «Цвет культуры»: Лариса Луппиан, Джоанна Стингрей, Александр Пелевин (снизу). Фото: Степан СТЕПАНОВ

Джоанна Стингрей - крестная мать русского рока (за вклад в развитие Ленинградского рок-клуба)

Александр Пелевин – поцелованный музой (за продвижение художественной литературы Петербурга)

Лариса Луппиан – худрук от Бога (за возрождение театра имени Ленсовета)

«НАРОДНЫЙ ГЕРОЙ»

Номинация «Народный герой»: Алена Новикова, Оксана Морозова, Александр Федоров (снизу). Фото: Степан СТЕПАНОВ

Оксана Морозова – мать-героиня (за вынашивание и рождение четверни)

Александр Федоров – главный Айболит Петербурга (за руководство центром помощи диким животным «Велес»)

Алена Новикова – ангел-хранитель (за спасение трех школьниц от суицида и службу в МВД)