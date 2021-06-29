Читатели «Комсомолки» в Петербурге» выбирают «Медиаперсону 2021 года». Голосование

Выбираем «Медиаперсону года» в Санкт-Петербурге.
Фото: Степан СТЕПАНОВ
Шесть лет назад «Комсомольская правда» дала начало красивой традиции, перекликающейся с имперским прошлым города. Раз в год известные и именитые петербуржцы надевали свои лучшие фраки или платья и отправлялись «Белый бал». В свет софита же выходили самые выдающиеся жители Северной столицы - чтобы получить премию «Медиаперсона года».
И даже бушующая лихорадка не сможет помешать мероприятию. В этом году церемония пройдет в онлайн-формате. Мы заботимся о здоровье наших гостей и хотим, чтобы у них остались только яркие эмоции. Поэтому премию вручат в эфире радио «Комсомольская правда в Петербурге» на 92.0 FM.
Особенный не только формат, но и состав жюри - в этот раз решающий голос будет за читателями и слушателями «Комсомольской правды». Мы запускаем голосование: вместе с вами мы выберем самого достойного петербуржца в каждой категории.
Голосование продлится до 00.00 18 июля 2021 года.
«НА ПЕРЕДОВОЙ»
Номинация «На передовой»: Арег Тотолян, Дмитрий Лисовец, Александр Семенов, Владимир Дедков, Александр Ситов, Дмитрий Лиознов, Олег Эргашев.
Фото: Степан СТЕПАНОВ
Дмитрий Лиознов – тот, кто раскусил коронавирус (за руководство расшифровкой генома ковида в НИИ гриппа)
Александр Семенов, Владимир Дедков и Арег Тотолян – миротворцы в белых халатах (за помощь российским врачам за границей во время пандемии и службу в НИИ Пастера)
Дмитрий Лисовец, Александр Ситов и Олег Эргашев – защитники здоровья мегаполиса (за то, что с приходом коронавируса сумели удержать систему здравоохранения Петербурга от краха)
«ЧЕЛОВЕК У РУЛЯ»
Номинация «Человек у руля»: Борис Пиотровский, Виктор Борщев, Денис Четырбок (снизу).
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Борис Пиотровский – культурный дебютант (за яркий старт на новом поприще)
Денис Четырбок – депутат-оркестр (за спасение мини-баров, балконную амнистию и защиту животных)
Виктор Борщев - главный Карлсон Петербурга (за победу над сосульками на крышах)
«ДОБРОЕ СЕРДЦЕ»
Номинация «Доброе сердце»: Святослав Данилов, Антон Георгиев, снизу слева-направо - Дмитрий Иоффе и Гордей Деньщиков.
Фото: Степан СТЕПАНОВ
Антон Георгиев – больше, чем врач (за спасение пациентов больницы Святого Георгия из пожара)
Святослав Данилов и Дмитрий Иоффе – таксисты от души (за помощь врачам в пандемию)
Гордей Деньщиков – самый добрый швей (за изготовление бесплатных масок в пандемию)
«АМБАССАДОРЫ ПЕТЕРБУРГА»
Номинация «Амбассадоры Петербурга»: Амир Ахундзянов, Елизавета Туктамышева Антон Лисов (снизу).
Фото: Степан СТЕПАНОВ
Елизавета Туктамышева – воспламеняющая лед (за виртуозные номера и страстные образы)
Антон Лисов из «Литл Биг» – группа номер один (за оригинальность и юмор наперекор ковиду)
Амир Ахундзянов – олимпийский чемпион (за победу на Азиатской олимпиаде по физике в составе сборной России)
«ЦВЕТ КУЛЬТУРЫ»
Номинация «Цвет культуры»: Лариса Луппиан, Джоанна Стингрей, Александр Пелевин (снизу).
Фото: Степан СТЕПАНОВ
Джоанна Стингрей - крестная мать русского рока (за вклад в развитие Ленинградского рок-клуба)
Александр Пелевин – поцелованный музой (за продвижение художественной литературы Петербурга)
Лариса Луппиан – худрук от Бога (за возрождение театра имени Ленсовета)
«НАРОДНЫЙ ГЕРОЙ»
Номинация «Народный герой»: Алена Новикова, Оксана Морозова, Александр Федоров (снизу).
Фото: Степан СТЕПАНОВ
Оксана Морозова – мать-героиня (за вынашивание и рождение четверни)
Александр Федоров – главный Айболит Петербурга (за руководство центром помощи диким животным «Велес»)
Алена Новикова – ангел-хранитель (за спасение трех школьниц от суицида и службу в МВД)