Двое петербуржцев пропали в Атлантическом океане, отправившись в путешествие на яхте

Двое петербуржцев-яхтсменов пропали во время путешествия на яхте в Атлантическом океане. Фото: СОЦСЕТИ

Двое туристов из Санкт-Петербурга, Олег Гирсон и Елена Соколова, пропали в Атлантическом океане, куда ушли в плавание на яхте. Об исчезновении родителей сообщила их дочь в соцсетях. Женщина просит помощи от СМИ в огласке истории и хочет подключения к делу МЧС. По ее словам, отец является опытным моряком, да и мама уже давно грамотный яхтсмен.

Капитан "Визита" - опытный моряк. Фото: СОЦСЕТИ

На своем судне-красавце «Визит» туристы отправились в очередное путешествие. В конце мая они были на Канарских островах, а затем, по планам, должны были двинуться к португальской Мадейре и Гибралтарскому проливу. С 3 июня родители больше не связывались с дочерью.

- Интернета у них не было, связь держали через мобильный телефон. – рассказывает встревоженная Нина Гирсон. – Отец говорил, что будет звонить другу, чтобы узнавать погоду и направления ветров. Но с 3 июня на связь так никто не выходил! По времени идти им от 1,5 до 2 недель до Гибралтарского пролива. Да и Лена (мать – Прим. ред.) говорила что продуктов они заготовили на две недели, так как решили, что дойдут быстро. Но связи с ними до сих пор нет.

Дочь моряков не исключает, что родители могли попасть в шторм. Но хочется надеяться на лучшее. Фото: СОЦСЕТИ

Добавим, что в своих соцсетях капитан яхты Олег Гирсон появлялся последний раз 31 мая, опубликовав пару фотографий и видео.