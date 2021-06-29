«Меня штормит»: Звезду «Брата-2» Александра Дьяченко госпитализировали с коронавирусом в Петербурге

У петербургского актера Александра Дьяченко диагностировали коронавирус. Фото: instagram.com/antigoalex

Петербургского актера Александра Дьяченко госпитализировали с коронавирусом в Мариинскую больницу. Об этом звезда культового фильма «Брат-2» и сериала «Мажор» сообщил в своем Instagram еще четыре дня назад. Тогда артист не стал раскрывать подробности заражения инфекцией и просто попросил прощения за перенесенный спектакль в Нальчике.

Поначалу Дьяченко находился на лечении дома, но чуть позже его отправили в Мариинскую больницу. И не зря – актер стал чувствовать себя хуже. В соцсетях он даже опубликовал хештег #цитокиновыйшторм, намекая на осложнение.

- Белая палата. Крашеная дверь. Их не показываю, а вот не показать прородителя кинокорма не могу. – пишет в Instagram Александр Дьяченко, прикладывая фотографию своего скромного завтрака. – Лавина сочувствия навалилась, ответить просто не получится, особенно сейчас. Спасибо! Это очень мощная поддержка! Все прелестно. Меня штормит.

В комментариях к новостям о самочувствии актера поддерживают коллеги по цеху и многочисленные поклонники. А он просит поддержать прослушиваниями его последней песни под названием Like Birds.