Пенсионерка из Ленобласти пожаловалась Владимиру Путину на грязную воду

Власти Ленинградской области уже отреагировали на вопрос жительницы и пообещали дать ответ в ближайшее время. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Целый шквал жалоб на грязную водопроводную воду обрушился на президента Владимира Путина в ходе Прямой линии, которая проходит в эти минуты. Псков сетует на ржавую горячую воду, Пенза – на «жижу, которой даже умыться невозможно». Пришел смс-вопрос на больную тему и из Ленинградской области.

– Нет водопровода, течет грязная вода или ее совсем нет, – написала жительница Ленобласти Галина Сергеевна Смирнова. – Пенсия маленькая, вынуждена покупать воду в магазине.

Отвечая на блок вопросов по грязной воде, Владимир Путин напомнил о причинах.

– Что на самом деле происходит в этой сфере? Местные региональные и муниципальные власти стараются не принимать решения, связанные с повышением тарифов: из-за покупательской способности населения, особенно в пандемию, поднимать платежи – это очень сложное решение, это сложно для людей. Здесь все понятно, – отметил президент. – Власть сдерживает тарифы – отсюда недофинансирование отрасли, несвоевременные ремонты и замена труб. Очень сложно организовать инвестиционный процесс, потому что сфера становится непривлекательной, вот и все.

Решить проблему и при этом не дать тарифам скакнуть вверх постараются с помощью федеральных субсидий. На систему ЖКХ напрямую из Фонда национального благосостояния выделят 150 миллиардов рублей, еще столько же направят на ЖКХ из «Дома.РФ», а из бюджета в сумме на коммунальную инфраструктуру отведут 500 миллиардов.

– Только регионам своевременно нужно выходить с предложениями на правительство, – подчеркнул глава государства.

Власти Ленинградской области уже отреагировали на вопрос жительницы и пообещали дать ответ в ближайшее время.

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