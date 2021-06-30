В какое время года делать операцию по удалению катаракты

Современные методы помогают проводить эффективное лечение в любой сезон. Фото предоставлено клиникой.

Когда лучше сделать операцию по удалению помутневшего хрусталика? Давайте разберем сезонные плюсы и минусы.

ЛЕТОМ

Яркое летнее солнце и аномальная жара - дополнительный стресс. В такие дни пациентам, особенно с сопутствующими заболеваниями (гипертония, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца), стоит повременить с операцией, поскольку повышается риск некоторых осложнений (инфаркт, инсульт, гипертонический криз).

С другой стороны, катаракта не должна мешать планам. Современная хирургия глаза и методы реабилитации компенсируют климатический фактор.

Итак, планируя операцию летом, имеет смысл провести день-другой в стационаре, если в клинике он предусмотрен. Там есть все условия для быстрого и безопасного восстановления, а от жары спасает кондиционер.

ОСЕНЬЮ

Облачность и туманность в глазах из-за катаракты - плохая комбинация. Если вы водите автомобиль, управлять им в дождливую погоду становится еще труднее и опаснее, поскольку мутный хрусталик усиливает размытость и блики.

Стоит отметить, что осенью в офтальмологической хирургии начинается высокий сезон. Поэтому, если вы планируете операцию именно в это время года, лучше определиться с клиникой и доктором заранее. Кроме того, цены на лечение могут вырасти, а акции, позволяющие сэкономить, закончатся.

ЗИМОЙ

В это время года световой день короче, а это может стать серьезной проблемой, если ваша работа или повседневная жизнь связана с вождением.

Поскольку у большинства людей катаракта развивается на обоих глазах, а операции обычно проводятся с интервалом примерно в одну-две недели, плановая процедура в самом начале зимы даст вам достаточно времени, чтобы восстановиться к новогодним праздникам.

ВЕСНОЙ

В целом неплохое (но не идеальное) время для офтальмологической операции. Главный сдерживающий фактор - сезонная аллергия. Мельчайшая пыльца, которой насыщен воздух, может раздражать глаза. Насморк или опухшее лицо - это не то, что вам нужно для реабилитации после операции.

P. S.

В целом время года или погода не главные аргументы в пользу принятия решения по поводу хирургического лечения катаракты. Когда ваше зрение существенно падает, а симптомы стремительно прогрессируют, усложняя повседневную жизнь, - это и есть лучшее время для операции. Обсудите возможные сроки операции с офтальмологом. Внимательный врач обязательно учтет ваш образ жизни, состояние здоровья и прочие важные факторы.

В большинстве случаев операция по удалению катаракты - плановая манипуляция, которую можно выполнить, когда вы будете к этому готовы.