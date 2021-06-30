Имплантация зубов: переживания и опыт реального пациента

Доктора могут найти подход даже к самому капризному пациенту. Фото: Андрей ГАШЕВ

С Натальей Петровной мы познакомились во время подготовки одного из наших репортажей. Тема зубов в разговоре всплыла сама собой. История нашей новой знакомой оказалась настолько поучительной, что мы решили написать о ней.

- Стоматологов я боялась долго, люди в возрасте 50+ меня поймут. Бормашины, отсутствие обезболивания - в свое время этого хватило, чтобы я забыла дорогу к зубному. К 60 годам осталась без жевательных зубов, а потом начались проблемы с желудком. Каждый раз врачи мне советовали обратиться к стоматологу, - вспоминает Наталья Петровна.

Конечно, она слышала, что сейчас лечить зубы не больно, но побороть свой страх не могла. В конце концов дочь записала ее на консультацию в центр имплантации UniverStom и лично туда привезла.

- Я подумала: ладно, послушаю, чтобы от меня отстали, но лечить не буду, - смеется сейчас Наталья Петровна. - Видимо, доктор это понял и с ходу спросил: «А когда вы в последний раз нормально ели?» А я и вспомнить не могу.

Стоматологу удалось завоевать доверие пациентки, хотя, конечно, сделать это было нелегко. Наталья Петровна очень дотошно выспрашивала про технологии, саму процедуру, стоимость. Несколько раз переносила прием.

Наконец женщина решилась на установку нескольких имплантов. Сначала планировала сделать нижнюю челюсть, потом перерыв (наверняка заживает долго!), затем верхнюю. Доктора UniverStom провели имплантацию своим фирменным способом - малоинвазивным методом без разреза десны. Имплант устанавливается за 2-3 минуты, а заживает гораздо быстрее. Это позволяет избежать отеков и кровотечений. Да и лишних расходов на различные операции и восстановление удалось избежать.

- В итоге я даже большого перерыва не делала между установкой имплантов внизу и наверху. Больно не было нисколько, разве что неприятно. Отек, конечно, был, но небольшой и быстро спал, - рассказывает пациентка. - Поначалу я боялась нагружать свои новые зубы, но, когда впервые поела жареное мясо, я чуть не заплакала! Столько времени я лишала себя удовольствия есть то, что хочу! Через некоторое время и с желудком проблем убавилось, все-таки жевать я стала лучше, а пища стала разнообразнее.

Теперь Наталья Петровна всем своим сверстникам советует хотя бы сходить на консультацию. И непременно - в UniverStom. Там доктора специализируются именно на установке имплантов и хорошо знают особенности возрастных пациентов. А это значительно снижает риски и обеспечивает более эффективный результат.