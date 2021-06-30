Как петербургские оптики спасли страну от дефицита очков

Сейчас в салонах можно найти сотни видов оправ, в том числе из модных коллекций. Фото предоставлено«КП».

С приходом советской власти очки стали не роскошью, а подспорьем любому рабочему. Их массовый выпуск начался в 1927 году - именно тогда Оптико-механический трест стал выпускать специальное стекло. Война немного нарушила планы, но уже в 1955 году Советский Союз производил в три раза больше очков, чем до Великой Отечественной.

Однако этого все равно было мало, особенно миллионному Ленинграду. Цех завода «Медтехника» не справлялся - горожане ждали свои очки месяцами, поэтому в 1966 году открылось предприятие «Оптика» - срок ожидания сократился до двух недель.

Завод снабжал очками не только Северную столицу, но и Калининград, Мордовию, Карелию, Псков. Заказ можно было сделать в одной из сорока торговых точек. А в 1991 году на базе предприятия и сети магазинов появилось ЗАО «Оптика». Позднее, в 2000 году, оно сменило название на ЗАО «Невская Оптика Холдинг».

ТРАДИЦИИ

Сегодня «Невская Оптика» - это профессиональные специалисты и высококлассное оборудование. Главный принцип компании - честность во всем. Посетители могут увидеть все лицензии и сертификаты, которые подтверждают квалификацию работников. Каждый салон работает по закону, а все специалисты имеют профильное образование. Словом, бизнес прозрачный как линза.

Основной штат компании - это оптометристы, врачи-офтальмологи, техники медоптики и мастера-сборщики. Каждый специалист подтверждает свой сертификат раз в пять лет и ежегодно проходит аттестацию у главврача.

КАЧЕСТВО

Меняются времена, меняются и запросы. В советских магазинах можно было найти всего несколько видов оправ, а уж о модных коллекциях никто и вовсе не слышал. В современных салонах «Невской Оптики» представлены самые разные бренды - от Ray Ban и Vogue до Tom Ford и Gucci. Также в салонах покупателям предложат очковые линзы и оправы коллекций Optisse и Fielmann. Однако компания не забывает и о социальной ответственности. «Невская Оптика» изготавливает очки для детей из детских домов и интернатов.

Фото предоставлено «КП».

ЗДОРОВЬЕ

В салонах «Невской Оптики» только самое новое оборудование. С его помощью грамотный специалист не только подберет вам подходящие линзы или очки, но и проверит ваше зрение, ведь, помимо лицензии по медицинской оптике, несколько салонов имеют лицензию по офтальмологии. Кстати, вот несколько рекомендаций от врача, которые помогут вам сохранить зрение:

- посещайте офтальмолога не реже одного раза в год, даже если у вас нет жалоб на зрение

- никогда не покупайте готовые очки! Они должны быть подобраны с учетом всех индивидуальных особенностей человека

- людям от 40 лет лучше носить очки с прогрессивными линзами. Это самый естественный способ коррекции зрения.

Словом, «Невская Оптика» - это петербургские традиции и европейское качество. Именно поэтому тысячи горожан доверяют компании вот уже много лет.