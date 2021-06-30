Потерпели крушение или живут на необитаемом острове: Супружеская пара с котом пропали в Атлантике во время кругосветного путешествия на яхте

Супружеская пара с котом пропала в Атлантике Фото: СОЦСЕТИ

56-летний Олег Гирсон из Петербурга - яхтсмен с многолетним стажем. С 18 лет он стал заниматься этим видом спорта профессионально. Яхта стала для него и хобби, и работой. Еще будучи молодым, Олег говорил, что к пенсии окончательно свяжет свою жизнь с морем. Мечта сбылась шесть лет назад, когда он встретил новую спутницу жизни - 60-летнюю начальницу паспортного стола Елену Соколову. Возлюбленная разделила интересы Олега, вместе они стали выходить в плавание. А четыре года назад супруги решились на кругосветное путешествие...

«С КОТОМ ПО ЕВРОПЕ И АФРИКЕ»

- Они планировали плавать по всему миру и не собирались возвращаться обратно в Санкт-Петербург, - рассказала "КП-Петербург" дочка Олега Нина Гирсон. - Их путешествие стартовало из Сочи, путь пролегал через Турцию, Европу и Африку. Они останавливались в Италии, Испании. Жили у берегов разных стран мира.

Яхтсмен с детства мечтал о таком путешествии Фото: СОЦСЕТИ

Олег активно делился своими впечатлениями в Сети. Судя по всему, на яхте пара действительно чувствовала себя счастливее, чем на суши. В прошлом году супруги шли через Тунис и Монастир. Гирсон, к слову, поделился путеводителем "КП" по Тунису. Там же он на улице встретил четвероногого друга, который присоединился к паре и стал путешествовать с ними.

- Олег еще и ветеринар! - рассказывала Елена о своем гражданском супруге. - Мы спасли полуслепого кота, зовем его Бонсик. Это не кот, это ангел! Благодарный, ласковый, меня провожает утром, ждет, когда приду!

Вместе с котом Бонсиком пара отправилась дальше покорять мир через Балкарские острова и Менорку. Супруги, по словам детей, жили на пенсию. Денег им хватало. А впереди у них был целый мир.

Супруги вот уже пять лет живут на яхте Фото: СОЦСЕТИ

- Бороздим вокруг острова, заходим в фьорды, бухты, вкушаем испанское вино, местную колбаску, сыр и авокадо невероятных размеров. За неделю прошли по северной стороне, сегодня переходим на южную, торопиться главное не надо. Вот в чем и прелесть жизни!

Бывало, что яхтсмены попадали и в непогоду, но все обходилось.

- Потоки ветра с гор, прибрежное течение - все смешалось в одно слово "море". Средиземка! - делился эмоциями Олег. - Но сбылась мечта, закравшаяся еще давно - я зимую в южных широтах! Канарские острова! Что может быть лучше! Дошли до Гран-Канарии, настигла Калима, песок и ветер, с Африки, стоим на якоре, ждем. Город в песчаной дымке.

Кот стал настоящим членом экипажа Фото: СОЦСЕТИ

«ДРЕЙФУЮТ В ОТКРЫТОМ МОРЕ

Пара жила в Лас-Пальмасе и на Тенерифе. Но из-за пандемии они решились вернуться в Петербург, и 3 июня стартовали. Но практически сразу после этого связь с ними пропала.

- Родители стартовали на яхте под названием «Визит» с Канарских островов от Гран-Канарии в сторону острова Мадейра, затем к Гибралтарскому проливу, - делится дочь Олега Нина. - Интернета у них не было, связь держали через мобильный телефон. Отец говорил, что будет звонить другу, узнавать погоду и направления ветров. Последнее сообщение от него было: "Мы в пути, Канарские острова остались за бортом". Но с 3 июня на связь так никто не выходил. Хотя по времени идти им 1,5-2 недели до Гибралтарского пролива.

Супруги были без ума от моря Фото: СОЦСЕТИ

По словам Нины, отец и раньше пропадал из Сети, но максимум на две недели. Сейчас связи с родителями нет уже почти месяц. Поэтому дети пропавших супругов бьют тревогу и просят подключиться к поискам Интерпол.

- Мы считаем, что они могли попасть в шторм. Они ведь специально до 31 мая сидели и погоду выжидали. Там сейчас не сезон на Канарских островах, - рассказывают "КП" дети Олега и Елены. - Судя по всему, яхта повреждена и они дрейфуют где-то в Атлантике. Больше всего мы боимся, что их выкинет в открытый океан и тогда найти их будет сложно. Потому что морские пути - это все же несколько иное. Они довольно опытные, поэтому мы надеемся, что они все же найдутся. Могли ли они прибиться к необитаемому острову - сказать сложно. Сейчас нам остается только гадать.

Супруги не выходят на связь уже почти месяц Фото: СОЦСЕТИ

По словам детей пропавших, поисками россиян сейчас занимаются морская полиция Португалии, Испании и Канарских островов.

- Готовимся подать их в международный поиск, все знакомые яхтсмены тоже задействованы. Ищем, куда заходили в последний раз, - делится Нина.

Больше всего детей беспокоит, что родители останутся без воды. О том, что они могли потерпеть крушение, они стараются не думать...